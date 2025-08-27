Anzeige
Mittwoch, 27.08.2025
WKN: A2E4K4 | ISIN: DE000A2E4K43 | Ticker-Symbol: DHER
Xetra
27.08.25 | 17:35
23,440 Euro
-4,01 % -0,980
Branche
Internet
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DELIVERY HERO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DELIVERY HERO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
22,50022,72022:59
22,80023,00021:59
Dow Jones News
27.08.2025 23:09 Uhr
244 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.041 Pkt - Delivery Hero unter Druck

DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.041 Pkt - Delivery Hero unter Druck

DOW JONES--Der Handel mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss ist am Mittwochabend bei Lang & Schwarz von Delivery Hero dominiert worden. Der Lieferdienst hatte die Gewinn- und Cashflow-Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt, zeigte sich aber optimistischer bei Umsatz und Bruttowarenwert. Die Aktie wurde am Abend 3,2 Prozent tiefer getaxt. "Es gab hier durchaus auch Käufer", sagte ein Händler mit Blick auf höhere Zielsetzung bei Umsatz und Bruttowarenwert.

Continental hat einen Käufer für das Geschäft mit Gummiprodukten für Automobilhersteller gefunden. Der DAX-Konzern hat den Verkauf des Contitech-Geschäftsfelds OESL mit mehr als 16.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 1,9 Milliarden Euro an die US-Industrieholding Regent vereinbart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kurs kletterte um 0,5 Prozent.

MFE-Mediaforeurope kommt bei Prosiebensat1 doch noch auf eine Mehrheit. Nachdem die von der Familie Berlusconi kontrollierte Holding in ihrem Übernahmeangebot zunächst die Mehrheit verfehlt hatte, kündigte die tschechische Holding PPF nun den Ausstieg aus Prosieben an. Sie will ihre Anteile in Höhe von 15,7 Prozent MFE andienen, die bislang auf 43,6 Prozent der Anteile an dem TV-Konzern kommt. Der Kurs wurde am Abend 2,5 Prozent schwächer getaxt. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.041    24.046    Unverändert 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 16:34 ET (20:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
