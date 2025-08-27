Boyd ermöglicht eine schnellere Prüfung und Validierung von Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlkreisläufen, Kühlmittelverteilungseinheiten und Anlagenkühlsystemen mit dem Rack Emulator von Boyd

Boyd, mit dessen Chip-to-Ambient-Flüssigkeitskühlungstechnologien Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren neue KI-Infrastrukturen Implemetierungen einfacher durchführen können, hat die Einführung eines neuen Thermotest-Tools bekannt gegeben. Dieses Tool unterstützt Endkunden dabei, flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren sicherer und effizienter einzurichten und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Der Rack Emulator von Boyd simuliert den Druckabfall und die Wärmeabgabe eines Racks und setzt Automatisierung ein, um Kühlmittelverteilereinheiten (Coolant Distribution Units, CDUs) und Anlagenkühlsysteme zu testen und deren thermische Leistung zu validieren, bevor die IT-Ausrüstung des Rechenzentrums angeschlossen wird. So wird ein effizienter und sicherer Betrieb durch eine Inbetriebnahme ohne Schäden gewährleistet. Der Rack Emulator ist programmierbar und flexibel, um jedes Rack zu simulieren. Nach dem Anschluss an das Flüssigkeitskühlsystem und der Eingabe von Kapazitäts- und Druckabfallprotokollen arbeitet der Rack Emulator von Boyd wie ein Rack und simuliert dessen Betriebsverhalten. Außerdem kann der Rack Emulator die elektrischen Eingänge des Racks testen, bevor der Server installiert wird. Er lässt sich ohne spezielle Schulung einfach bedienen und ist daher problemlos in großen Rechenzentren einsetzbar. Der Rack Emulator funktioniert wie eine thermische Lastbank und ein Simulator im Rackformat und fügt sich daher problemlos in eine Reihe im Rechenzentrum ein, was den Platzbedarf für Lastbanktests minimiert und Simulationen vereinfacht. Der Rack Emulator ist einfach zu transportieren, zu lagern und zu bedienen, was zu insgesamt niedrigeren Gesamtbetriebskosten beiträgt. Der Rack Emulator von Boyd ist ab sofort bestellbar, die Auslieferung beginnt im September.

"Der neue Rack Emulator von Boyd wird unseren Endkunden helfen, die thermische Leistung zuverlässig und sicher zu validieren und ihre IT-Ausrüstung zu schützen", so David Huang, President von Boyd, Thermal Solutions Division. "Wir wollten die Bedienung so einfach wie möglich gestalten, damit unsere Kunden das Gerät effizient in großem Maßstab einsetzen und den Aufbau ihrer Rechenzentren beschleunigen können."

Dank der Flüssigkeitskühlungstechnologien und des globalen Service-Modells von Boyd können Endkunden die thermischen Leistungsspezifikationen in einem einfach zu implementierenden modularen Design erreichen. Bei der Entwicklung all seiner thermischen Technologien stützt sich Boyd auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Flüssigkeitskühlungen, die sich durch hohe Qualität und zuverlässige Leistung auszeichnen.

Über Boyd

Boyd ist der vertrauenswürdige globale Innovator nachhaltiger Lösungen, die die Produkte unserer Kunden besser, sicherer, schneller und zuverlässiger machen. Unsere innovativen technischen Materialien und thermischen Lösungen bringen die Technologie unserer Kunden voran, um die Leistung in den modernsten Rechenzentren der Welt zu maximieren, die Zuverlässigkeit und Reichweite von Elektro- und autonomen Fahrzeugen zu erhöhen, die Genauigkeit modernster persönlicher Gesundheits- und Diagnosesysteme zu verbessern, leistungskritische Flugzeug- und Sicherheitstechnologien zu ermöglichen und Innovationen in der Elektronik der nächsten Generation und in der Mensch-Maschine-Schnittstelle voranzutreiben. Kern der globalen Fertigung von Boyd ist ein intensives Engagement für den Umweltschutz mit nachhaltigen, skalierbaren, schlanken und strategisch platzierten regionalen Betrieben, die Abfall reduzieren und die CO2-Bilanz verbessern. Wir fördern unsere Mitarbeiter, entwickeln ihr Potenzial und inspirieren sie, mit Integrität und Verantwortungsbewusstsein das Richtige zu tun, um den Erfolg unserer Kunden zu unterstützen.

