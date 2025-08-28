Köln (ots) -von Nabila Abdel AzizWütende bärtige Männer und tief verschleierte Frauen - diese Bilder tauchen bei vielen im Kopf auf, wenn es um Musliminnen und Muslime geht. Die Annahme ist häufig: Muslime sind zum größten Teil fromm. Außerdem prägen wenige Radikale das Bild in der Öffentlichkeit.Dabei geht ein Großteil der Muslime weder in die Moschee, noch pilgert er nach Mekka. Wie viele Menschen sich als gläubig bezeichnen, ist von Community zu Community unterschiedlich. Die Aussagen hängen häufig von Faktoren ab, die eher mit Politik als mit Religion zu tun haben. Unabhängig davon beobachten Wissenschaftler einen noch wenig erforschten Trend zu einem individuelleren Umgang von Muslimen mit ihrem Glauben. Die muslimische Community wird immer diverser.Im ARD Radiofeature "Losing my religion?" erzählen Musliminnen und Muslime, wie sie sich mit ihrer Religion auseinandersetzen: Manche verlieren ihren Glauben, während andere ihn auf ganz eigene Art und Weise interpretieren. Das führt immer wieder zu Konflikten mit anderen Muslimen und Anfeindungen von Radikalen. Gleichzeitig erfahren auch die, die nicht mehr religiös sind, antimuslimischen Rassismus der Mehrheitsgesellschaft.Die Recherchen zeigen: Das Bild einer einheitlichen, frommen muslimischen Community in Deutschland war nie so falsch wie heute.Nabila Abdel Aziz, geboren 1989, hat Islamwissenschaften, Arabistik und Sozialanthropologie in London und Oxford studiert. An der Deutschen Journalistenschule hat sie ihre journalistische Ausbildung absolviert. Seit 2018 arbeitet sie als freie Journalistin zu Themen aus Religion, Kultur und Gesellschaft. Ihre journalistische Arbeit wurde für den Civis Preis nominiert und mit dem Münchner Sozialcourage Medienpreis und dem International Music Journalism Award ausgezeichnet.Sendetermine:MDR Kultur Dienstag, 02. September 2025, 20:05 Uhrhr2-kultur Donnerstag 04. September 2025, 15:04UhrSWR Kultur Freitag, 05. September 2025, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 06. September 2025, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 06. September 2025, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 06. September 2025, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 07. September 2025, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 07. September 2025, 13:04 UhrEine Produktion vom Bayerischen Rundfunk für das ARD Radiofeature 2025.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6105522