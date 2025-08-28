Altasciences, ein vollständig integriertes CRO/CDMO, das umfassende Lösungen für die frühe Phase der Arzneimittelentwicklung anbietet, freut sich, eine strategische Zusammenarbeit mit Evidence Matters bekannt zu geben, einem Pionier auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Erstellung von Dokumenten für klinische Studien.

Diese Partnerschaft bündelt die praktische Erfahrung von Altasciences in der Arzneimittelentwicklung mit der innovativen, zum Patent angemeldeten Text Engineering-Technologie von Evidence Matters einer bahnbrechenden Entwicklung, mit der sich eine nahezu deterministische Genauigkeit bei der Erstellung von regulatorischen Dokumenten erreichen lässt, indem die Variabilität reduziert und die Qualität, Konsistenz und Geschwindigkeit der Dokumentation verbessert werden.

Die RegulatoryFlow-Plattform ("RegFlow") von Evidence Matters und die spezialisierten Dienstleistungen des Unternehmens führen klinische Daten und Dokumente zusammen, vereinfachen Arbeitsabläufe und beschleunigen die Arbeit von wichtigen Experten im Bereich Biowissenschaften, von medizinischen Redakteuren bis hin zu Regulierungsspezialisten.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Evidence Matters, um gemeinsam Technologien zu entwickeln, die die Qualität und Effizienz der Erstellung von Regulierungsdokumenten unmittelbar steigern", so Nicole Maciolek, Vice President, Research Services bei Altasciences. "Wir werden im Rahmen dieser Partnerschaft nicht nur KI implementieren, sondern aktiv ihre Zukunft als unverzichtbares Werkzeug in den Biowissenschaften gestalten."

Altasciences engagiert sich stark in dieser Partnerschaft durch die Bereitstellung von realen Trainingsdaten und die Durchführung von Anwendertests, um zur Sicherstellung beizutragen, dass die Technologie die Anforderungen der Teams vor Ort erfüllt. Mit der Zusammenarbeit unterstreicht Altasciences zudem sein kontinuierliches Engagement für den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Förderung von Innovationen, zur Optimierung komplexer Prozesse und zur Erzielung besserer Ergebnisse für Sponsoren und Patienten gleichermaßen.

"Mit Text Engineering gehen wir einen Schritt über die Automatisierung hinaus und treten in eine neue Ära der Präzision und Konsistenz ein", so Dr. Ofer Avital, Gründer und Director von Evidence Matters. "Die Auswirkungen auf die regulatorische Dokumentation, angefangen bei den Zeitplänen bis hin zur Genauigkeit, sind transformativ. Bei Tests, in denen manuelle Arbeitsabläufe mit RegulatoryFlow verglichen wurden, zeigte sich, dass mit RegulatoryFlow Fehler bei der Tabellenübertragung, die bei etwa einem Drittel der Tabellen in regulatorischen Dokumenten auf dem Gebiet der Biowissenschaften vorkommen, vollständig vermieden werden können. Außerdem konnte die Bearbeitungszeit für die Übertragung von TFL- in Word-Dateien um mehr als 50 reduziert werden."

Weiterhin führte Dr. Avital aus: "Im Gegensatz zu herkömmlichen Unternehmensplattformen, die eine lange Implementierungszeit erforderlich machen, lässt sich RegulatoryFlow nahtlos in bestehende Microsoft Word-Workflows integrieren. So wird eine schnelle Bereitstellung innerhalb von Wochen statt Monaten ermöglicht und die Anforderungen der medizinischen Redakteure werden direkt dort erfüllt, wo sie arbeiten."

Gemeinsam definieren Altasciences und Evidence Matters die Möglichkeiten bei der Durchführung und Dokumentation klinischer Studien neu und helfen Sponsoren dabei, schneller und sicherer von der Kandidatenauswahl bis zum klinischen Proof of Concept und darüber hinaus fortzuschreiten.

Über Altasciences

Altasciences ist ein integriertes Unternehmen für Lösungen in der Arzneimittelentwicklung, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische pharmakologische Studien bietet, der Formulierungs- und Herstellungsdienstleistungen sowie Analytik umfasst. Altasciences arbeitet seit über 30 Jahren mit Sponsoren zusammen, um sie bei fundierten, schnelleren und besseren Entscheidungen in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Proof of Concept, Bioanalyse, Programmmanagement, Forschungsunterstützung, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinisches Monitoring und Datenmanagement und lassen sich alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren anpassen. Altasciences hilft Sponsoren, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie benötigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter altasciences.com.

Über Evidence Matters und RegulatoryFlow

Evidence Matters ist ein Marktführer auf dem Gebiet der Datenwissenschaft für klinische Studien und vereint über 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich mit modernsten KI-Lösungen. Seine innovative Plattform RegulatoryFlow nutzt nahezu deterministisches Text Engineering, um die Erstellung von regulatorischen Dokumenten zu optimieren und zu verbessern. Damit schließt das Unternehmen die Lücke zwischen Daten und Dokumentation für Teams im Bereich Biowissenschaften weltweit. Evidence Matters, dessen Wurzeln ursprünglich im Gesundheitswesen liegen, hat sein Fachwissen auf verschiedene Branchen ausgeweitet und ermöglicht Unternehmen die Transformation komplexer Daten in umsetzbare Erkenntnisse. Mit seinem erfahrenen Team aus Datenwissenschaftlern und Branchenführern treibt Evidence Matters Innovationen voran und gestaltet die Zukunft der datengestützten Entscheidungsfindung. Weitere Informationen erhalten Sie unter evidencematters.com/regulatoryflow.

