San Diego, Kalifornien / ACCESS Newswire / 27. August 2025 / Mit dem Collaborative Combat Aircraft (CCA, kooperatives Kampfflugzeug) YFQ-42A, das von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) entworfen und entwickelt wurde, werden jetzt in Abstimmung mit der US Air Force Flugtests durchgeführt. Mit dieser historischen Leistung setzt das Unternehmen seine rasante Entwicklung neuer, düsengetriebener, unbemannter Plattformen fort, die von der U.S. Air Force (USAF) gechartert wurden, um Luftraumüberlegenheit zu erlangen, und gleichzeitig für eine schnelle Produktion in großen Mengen zu einem erschwinglichen Preis ausgelegt sind.

Zur Bildansicht (hier klicken)

"Was für ein großartiger Moment für die U.S. Air Force und GA-ASI", sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. "Dank unserer Zusammenarbeit konnten wir das YFQ-42A in etwas mehr als einem Jahr bauen und fliegen. Es ist eine unglaubliche Leistung, und ich danke der Air Force für ihre Vision und unserem Entwicklungsteam, dass es unserem Unternehmen eine weitere historische Premiere ermöglicht hat."

Das YFQ-42A ist der neueste unbemannte Jet von GA-ASI, der sich auf den halbautonomen Air-to-Air-Betrieb konzentriert und auf dem Genus-Species-Konzept basiert, das erstmals mit der Off-Board Sensing Station (OBSS) XQ-67A eingeführt wurde. Dank modernster, modellbasierter digitaler Technik konnte GA-ASI seinen Zeitplan straffen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Luftraumüberlegenheit optimieren. Der auf Autonomie ausgelegte Kern des YFQ-42 wurde bei Flugtests mit dem Jet-Powered MQ-20 Avenger von GA-ASI im Laufe von mehr als fünf Jahren trainiert, einem Flugzeug, das bisher kein anderes Unternehmen hat. Die integrierten Funktionen eines getarnten, auf Air-to-Air-Einsätze ausgerichteten unbemannten Jets, kombiniert mit einem trainierten autonomen KI-Kern, verschaffen Soldaten in zukünftigen Kämpfen einen entscheidenden Vorteil.

Der Schwerpunkt des GA-ASI-Programms lag auf der Schaffung einer Umgebung für die Hochgeschwindigkeitsproduktion, die es der USAF ermöglicht, ihr Ziel zu erreichen, in einem beschleunigten Zeitrahmen mehr als 1.000 CCA zu produzieren. Die Bodentests mit dem YFQ-42A begannen im Mai.

Die USAF betraute GA-ASI im April 2024 damit, ein vollständig produktionsrepräsentatives Collaborative Combat Aircraft (CCA) zu bauen und zu fliegen. Im März bezeichnete die USAF das Flugzeug als YFQ-42A, wobei das "Y" für produktionsrepräsentatives Flugzeug steht ("Y" wird bei Produktionsbeginn wegfallen), "F" für Kampfflugzeug und "Q" für unbemanntes Flugzeug.

GA-ASI hat mehr als zwei Dutzend verschiedene Typen von unbemannten Flugzeugen entwickelt und mehr als 1.200 Einheiten an Kunden ausgeliefert. In seiner 5 Millionen Quadratfuß großen Produktionsstätte in Poway, Kalifornien, werden jährlich mehr als 100 Flugzeuge gebaut. GA-ASI-Flugzeuge haben insgesamt fast 9 Millionen Flugstunden absolviert; mehr als 50 GA-ASI-Flugzeuge sind jede Minute und jeden Tag auf der ganzen Welt im Einsatz.

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit fast 9Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger und MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

