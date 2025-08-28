© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture allianceGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25 07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Halbjahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q2-Zahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Helaba, Halbjahreszahlen 09:00 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Halbjahreszahlen Deutschland: Geratherm, Q2-Zahlen Deutschland: Funkwerk AG, Q2-Zahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen USA: Dell, Q2-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie …Den vollständigen Artikel lesen ...
