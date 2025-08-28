++ Uran auf der Überholspur ++: Bereit für den Mega-Run? Wer jetzt nicht einsteigt, verpasst eine spektakuläre Investment-Chance!

Anzeige / Werbung

Bereit für das MEGA-Investment im Uran-Universum? Auch wenn es bis vor kurzem noch anders aussah, der Uran-Markt ist zurück vom Kapitulations-Modus in den Rallye-Modus!!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

vor wenigen Wochen herrschte nach dem rasanten Anstieg des Uranpreises wieder Panik, welche den Uranpreis bis auf fast 60,- US-Dollar abstürzen ließ. Frustrierte Anleger und zittrige Hände verkauften, was den Markt jetzt wieder bereinigt hat und die Kurse anziehen lässt.

Quelle: TradingEconomics.com

Im Gegensatz zu dem Spotpreis, der im Tief bei fast 60,- US-Dollar notierte, haben die Kontraktpreise weiterhin stabil über 80,- US-Dollar pro Pfund U3O8 notiert. Die Internationale Energiebehörde ("IAEA') prognostiziert bis 2040 einen Jahresbedarf von 300 Mio. Pfund Uran - derzeit werden aber nur 150 Mio. Pfund gefördert, und signifikante neue Produktionsstätten sind nicht in Sicht. Eher das Gegenteil ist der Fall, bei großen Minen wie beispielsweise "Cigar Lake' fallen die Gehalte und damit auch die Produktionsmengen. Entsprechend wird sich eine gewaltige Angebotslücke auftun.

Wissen muss man in diesem Zusammenhang, dass "Cigar Lake'-Mine nicht irgendeine Mine ist, sie ist vielmehr der Rockstar unter den Uran-Minen! Tief im "Athabasca Basin' in Saskatchewan verborgen, zählt "Cigar Lake' mit Durchschnittsgehalten von bis zu 18% U3O8, gegenüber unter 1% bei den meisten globalen Vorkommen, zu den Elefantenvorkommen, neben der benachbarten "McArthur River'-Mine. Rund 15% des weltweiten Primärangebots gehen direkt aus den Stollen von "Cigar Lake', was bei fallenden Gehalten signifikant auf dem Weltmarkt auswirkt. Vermutlich wird "Cigar Lake' bis 2036 erschöpft sein. Also sollten schnellstmöglich neue Lagerstätten erschlossen werden.

Steigen Sie ein, wenn Sie auf dem Treibsatz sauberer Kernenergie mitsurfen wollen - "Cigar Lake' ist die Dampfwalze, die den Uranmarkt pulverisiert hat, nun aber erste Müdungserscheinungen zeigt!

"Carry Trades & Short Squeeze' - Doppelter Geldregen?

Das Spiel mit dem Feuer: "Carry-Trades', bei denen Uran billig eingekauft und teuer ab 2027 verkauft wird, pumpen zusätzlich Liquidität in den Spotmarkt. Gleichzeitig lauern gewaltige Short-Interessen, wie man jüngst wieder sehen konnte. Wird aber mehr Uran gekauft, geht das Spiel der Shorties nicht mehr aufund Leerverkäufer müssen panisch zurückkaufen, egal was es kostet. Und dann jagt ein Short Squeeze den Kurs steil nach oben. Wer sich jetzt positioniert ist, könnte das große Momentum abgreifen!

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) - jetzt mit dreifachem Nachrichten-Turbo!

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) sollte davon überproportional profitieren können, mit seinen herausragenden Projekten. In Windeseile hat das TOP-Management dieser Firma, dass "Cebolleta'-Projekt in New Mexico übernommen und in nur binnen zwölf Monaten eine erste Ressourcenschätzung von gigantischen 23,5 Mio. Pfund Uran auf die Beine gestellt - ohne auch nur einen Cent für Neubohrungen auszugeben!

Quelle: Premier American Uranium

Blitz-Übernahme + Turbo-Entwicklung = 23,5 Mio. Pfund Uran!

Im Juni 2024 schlug Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) zu und schnappte sich American Future Fuels inklusive der hochgradigen "Cebolleta'-Claims. Damals: null offizielle Ressourcenschätzung. Heute: 23,5 Mio. Pfund Uran, validiert durch hunderte historische Bohrkerne! Ein Meisterstück strategischer Daten-Nutzung, das mehrere Millionen Dollar an Vorlaufkosten gespart hat.

Ressourcenerweiterung im Visier!

Während die "PEA' den nördlichen Teil von "Cebolleta' rockt, schlummert im Süden das nächste Reserve-Feuerwerk. Geplante Erweiterungsbohrungen könnten die Ressource in ungeahnte Höhen treiben. Und wenn dann die Marktbedingungen weiterhin positiv bleiben- und die Uranpreise weiter abheben, sollte Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) regelrecht durch die Decke schießen.

Wyoming-"Cyclone' & M&A-Feuerwerk!

Parallel zu "Cebolleta' hat Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) im Juli 2025 das Bohrprogramm auf dem "Cyclone'-Projekt im "Great Divide Basin', Wyoming, gezündet - mit dem Ziel, die bereits 2024 umrissenen Sandstein-Rollfronts weiter aufzuladen. Jetzt liegen die ersten harten Resultate vor - und sie können sich sehen lassen: Acht der bislang 14 fertiggstellten Bohrlöcher (von 25 geplant; ~10.600 ft Stand 29.07.2025) durchschnitten signifikante Vererzung ab 0,01% eU3O8. Herausragend: CR25-001 mit 15,5 ft @ 0,09% eU3O8 inkl. 3 ft @ 0,229% eU3O8. Zudem wurde der 2024 identifizierte Trend nicht nur verlängert - es zeichnet sich ein zweiter mineralisierter Trend über ~1,5 Meilen Nord-Süd ab. Genau die Art von flach liegenden, "ISR'-fähigen Zonen, die in Wyoming in Produktion gehen. Das Ziel: 2025 die Hülle und Fülle dieser Trends systematisch nach Norden und Westen aufschließen.

"M&A'-Update: Deal-Beschleuniger gezündet!

Aktionäre von Nuclear Fuels stimmen zu - 95,08% dafür! Am 13. August 2025 haben die Nuclear Fuels-Aktionäre dem Arrangement mit Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) zugestimmt. Für jedes NF-Papier erhalten Aktionäre 0,33 PUR-Aktien. Der finale Gerichtsbeschluss vor dem Supreme Court of British Columbia war für 18. August 2025 terminiert; der Transaktionsabschluss wurde - vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und Börsenzulassungen - um den 25. August 2025 anvisiert. Obendrauf: Nuclear Fuels CEO Greg Huffman soll in den Premier American Uranium Verwaltungsrat aufrücken - ein starkes Signal für die operative Integration.

Was heißt das für Investoren? Mehr Land, mehr Bohrziele, mehr "ISR'-Optionen - kurz: Mehr PS unter die Haube der USA-Uran-Story und eine schnellere Skalierung der Pipeline.

Frisch gefüllte Kriegskasse: Flexibel bleiben, Claims sichern!

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) hat die bestehende kurzfristige Finanzierung ("Promissory Note') von zuvor bis zu 1,0 Mio. USD auf nun bis zu 865.000,- USD reduziert. Davon sind rund 200.000,- USD bereits genutzt, somit bleiben ca. 665.000,- USD flexibel abrufbar (in Schritten ab 100.000,- USD, wöchentlich möglich). Der Zinssatz bleibt bei 12% p.a. (tagesgenau berechnet), fällig bei Laufzeitende - das ist entweder das Closing der Nuclear Fuels-Übernahme oder spätestens der 30.09.2025. Unabhängig vom Rückzahlungstermin fallen mindestens sechs Monate Zinsen an. Alle übrigen Bedingungen bleiben im Wesentlichen unverändert. Das zusätzliche Kapital dient BLM-Claim-Gebühren und laufendem Working Capital, damit PUR die US-Uran-Projekte ohne Unterbrechung vorantreiben kann.

Warum Premier American Uranium jetzt Ihre Nummer 1 ist:

Turbo-Ressource: 23,5 Mio. lbs Uran in 12 Monaten aus vorhandenen Daten gezaubert.

Kosteneffizienz: Millionen-Dollar-Ersparnis durch historische Bohrdaten.

PEA 2025: Der nächste Wert-Katalysator.

Cyclone-Bohrerfolge 2025: Trefferquote, höhere Grade, zweite Trendachse - "ISR'-fähige Tiefe statt heißer Luft.

M&A-Beschleuniger: 95% Zustimmung beim NF-Deal, 0,33 PUR je NF-Aktie - Pipeline-Boost in den USA.

Kriegskasse gesichert: Sachem-Cove-Note für Flexibilität, Gebühren & Feldarbeit.

Markt-Explosion: Riesen-Gap zwischen Angebot und Nachfrage; SMRs & Klimaziele als Turbo-Boost.

Jetzt oder nie - Uran steht vor der größten Renaissance seit Jahrzehnten. Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) hat alle Karten in der Hand, um vom Aufschwung zu profitieren. Wer heute noch zögert, verpasst den Anfang einer Preisrallye, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.

Fazit: Epilog - 2007 war nur die Probe - jetzt kommt der Hauptakt!

Damals, in 2009 schoss der Uranpreis in nur sieben Monaten von 40,- auf 140,- USD - das war Spekulation. Heute aber treiben vor allem "SMRs' neue Nachfrage an: "Small Modular Reactors', fortschrittliche Reaktoren, politische Klimaziele - Uran wird zum Schlüsselelement sauberer Energie.

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) liefert auf allen Ebenen - im Bohrkern, im Boardroom und in der Kriegskasse. Die frischen "ISR'-Treffer auf "Cyclone' (Wyoming) bestätigen und erweitern das geologische Modell - genau die Art flachliegender Rollfront-Zonen, die sich in den USA effizient in Produktion bringen lassen. Parallel sorgt das Aktionärs-Go für die Nuclear-Fuels Transaktion für mehr Land, mehr Ziele und mehr Schlagkraft in einem Markt, der strukturell zu wenig Angebot hat. Abgerundet wird das Bild durch die angepasste Sachem-Cove-Finanzierung: pragmatisches Working-Capital, um Gebühren zu zahlen, Programme fortzuführen und handlungsfähig zu bleiben - ohne die Story zu verwässern.

Unterm Strich steht ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil: Eine wachsende, "ISR'-fähige US-Pipeline trifft auf einen Uranmarkt mit engen Fundamentaldaten und politischem Rückenwind ("SMRs', Versorgungssicherheit, Dekarbonisierung). Die nächsten Katalysatoren liegen auf der Hand: weitere Ergebnisse aus Wyoming, Closing & Integration des NF-Deals sowie operative Fortschritte bei "Cebolleta' (inkl. "PEA'-Schritten).

Gerade für spekulativ orientierte Investoren ist Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) eine hochdynamische US-Uran-Wette mit sichtbaren Triggern - und genau jetzt eine Gelegenheit, Positionsaufbau mit klaren Nachrichtenmeilensteinen zu verbinden.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Premier American Uranium Pressemeldungen, Unternehmenspräsentation, vom: 19.08., 13.08., 29.07., 16.07., 26.06., 05.06., TradingEconomics.com, eigener Research

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoff-Preise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe, Explorationsfortschritte

