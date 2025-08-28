DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ROHSTOFFPREISE - Europäische Industrieunternehmen rechnen wegen der US-Handelspolitik mit steigenden Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte. Das geht aus einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Inverto unter mehr als 200 Geschäftsführern und Einkaufsverantwortlichen hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Demnach erwarten 77 Prozent der befragten Manager entweder einen starken oder einen moderaten Anstieg der Rohstoffpreise. Mit 35 Prozent waren Zölle und Handelsbarrieren die von den Befragten am häufigsten genannte Belastung für den Geschäftserfolg im Jahr 2025. (Handelsblatt)

STAATSSCHULDEN - Die Summe aus offenen und verdeckten Staatsschulden ist in Deutschland seit dem vergangenen Jahr um mehr als ein Fünftel gewachsen. Nach neuen Berechnungen des Freiburger Ökonomen Bernd Raffelhüschen und seines "Forschungszentrums Generationenverträge" beträgt die sogenannte Nachhaltigkeitslücke in den Staatsfinanzen nun 19,5 Billionen Euro oder 454 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im Vergleich zum Vorjahr ist sie um 4,1 Billionen Euro oder rund 80 Prozentpunkte gewachsen, wie die am Mittwoch von Raffelhüschen zusammen mit der Stiftung Marktwirtschaft vorgelegte Analyse zeigt. Allein etwa ein Drittel des Anstiegs geht auf wachsende Finanzierungslücken in der Kranken- und Pflegeversicherung zurück. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

STAHLINDUSTRIE - Mit einem Spitzentreffen will Finanzminister Lars Klingbeil die Zukunft der Stahlindustrie sichern. Doch der Applaus der Stahlindustrie bleibt aus. Statt eines weiteren Stahlgipfels verlangen die Stahlhersteller konkrete Maßnahmen wie wettbewerbsfähige Energiepreise und wirksamen Handelsschutz. Dem Handelsblatt sagte der Chef des Stahlherstellers Salzgitter AG, Gunnar Groebler, ein Stahlgipfel könne zwar ein Signal setzen. Doch er dürfe sich nicht darauf beschränken, sich "gegenseitig die Probleme zu beschreiben". (Handelsblatt)

