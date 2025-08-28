© Foto: Hans Lucas | Jean-Marc Barrere - picture allianceDas Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike hat die Erwartungen des Marktes nicht vollständig erfüllen können. Jetzt wird die Aktie Opfer ihrer hohen Bewertung. CrowdStrike: Hier könnte nach den Zahlen ebenfalls die Luft raus sein Die Cybersecurity-Branche könnte nach Fortinet vor dem nächsten Absturz eines ihrer Mitglieder stehen. Das von Anlegerinnen und Anlegern im wahrsten Sinne des Wortes hochgehandelte Unternehmen CrowdStrike verpasste es, den Markt mit seinen Zahlen zu überzeugen. Zwar fiel das Ergebnis im abgelaufenen Quartal noch zur Zufriedenheit der Investoren aus, doch die Prognose war angesichts der hohen Unternehmensbewertung schlicht zu schwach, um für weitere Impulse zur …Den vollständigen Artikel lesen ...
