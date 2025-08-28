EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: STRABAG SE
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die STRABAG SE bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte
Sprache: Englisch
Ort: https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports
28.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2189502 28.08.2025 CET/CEST
