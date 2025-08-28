The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2025
ISIN Name
DE000LB2BW17 LBBW FZA 22/25
XS2382849888 JYSKE BANK 21/26 FLR MTN
AU3CB0282671 GM FINANCIAL 21/25
DE000SHFM816 SCHLW-H.SCHATZ.21/25 A1
XS2225893630 DANSKE BK 20/30 FLR MTN
XS2225890537 ATHENE GLOB. 20/25
USC3535CAM04 FST QUAN.MIN 20/27 REGS
US98313RAG11 WYNN MACAU 20/26 144A
USU9840RAA06 XEROX CORP. 25/31 REGS
XS2224639802 JFM 20/25 MTN REGS
DE000LB2BP24 LBBW FZA 22/25
XS2492172122 MET.LIFE F.I 22/25
CA803854KM99 SASKATCHEWAN 20/25
DE000LB2BH16 LBBW DL FESTZINS 21/25
DE000LB2BH08 LBBW NK FZA 21/25
GB00BLB0B914 PROPIFI BDS. 20/25 MTN
BE6324012978 BELFIUS BK 20/25 MTN
DE000DW6CWZ2 DZ BANK IS.A1819
FR0013320611 BPCE SFH 18-25 MTN
XS2555201487 KRED.F.WIED.22/25 MTN LS
DE000LB2BW41 LBBW FZA 22/25
DE000DJ9AEX0 DZ BANK IS.A2453
US161175CM43 CH.COM./CORP 23/26
