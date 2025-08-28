EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

BRAIN Biotech mit dynamischem Q3-Umsatzwachstum im Kernsegment BRAINBiocatalysts BRAINBiocatalysts mit +8.1% Umsatzwachstum zum Vorjahr

Projekt Perillic Active aus dem Segment BRAINBioIncubator erfolgreich verpartnert

Weiterhin solide Barmittelposition mit 10.5 Mio. € ZWINGENBERG, 28. August 2025 - Die BRAIN Biotech AG, ein führender Anbieter von Spezialenzymen und innovativen biologischen Lösungen für die Industrie, hat die Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht. Im dritten Quartal 2024/25 konnte der Umsatz der Unternehmensgruppe im Vergleich zum Vorjahr um 2,1% von 13,2 Mio. € auf 13,5 Mio. € gesteigert werden. Die Umsätze des Kerngeschäfts im Segment BRAINBiocatalysts stiegen im selben Zeitraum um 8,1% auf 12,8 Mio. €. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2024/2025 erzielte die BRAIN Biotech Gruppe einen Umsatz in Höhe von 38,7 Mio. € (Vorjahr 40,4 Mio. €). Der Umsatzrückgang im Neunmonatszeitraum ist überwiegend auf ein allgemein eingetrübtes wirtschaftliches Umfeld und damit Verzögerungen bei Abschlüssen von Neuverträgen im Bereich Auftragsforschung im Segment BRAINBioIncubator zurückzuführen. Das bereinigte Konzern-EBITDA verbesserte sich im 9M-Zeitraum erfreulich von -1,2 Mio. € auf -0,4 Mio. €. Größtenteils dafür verantwortlich sind gesunkene Personalkosten aufgrund einer niedrigeren Anzahl von Mitarbeitenden sowie einem stringentem Ausgabenmanagement. Die Gesellschaft verfügt weiterhin über eine solide Barmittelposition mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten von 10,5 Mio. €. Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, kommentiert die Ergebnisse: "In unserem Kerngeschäft Enzyme konnten wir im dritten Quartal trotz des allgemeinen eher schwachen wirtschaftlichen Umfelds und der anhaltenden US-Dollar-Schwäche eine erfreuliche Wachstumsdynamik verzeichnen. Die erfolgreiche Fokussierung der Gruppe auf das Enzymgeschäft in Kombination mit einem konsequenten Kostenmanagement spiegeln sich nun auch in einem positivem EBITDA für das Quartal wider." Entwicklung der Segmente Der Umsatz im Kernsegment BRAINBiocatalysts (Enzyme, Mikroorganismen und Inhaltsstoffe) betrug im 9M-Berichtszeitraum 35,5 Mio. €, was einem erfreulichen Anstieg von 3,4% gegenüber der Vorjahresperiode (34,3 Mio. €) entspricht. Im dritten Quartal stiegen die Umsätze im Kernsegment BRAINBiocatalysts um dynamische 8,1% auf 12,8 Mio. €. Gegenüber den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahrs konnte der Umsatz im dritten Quartal auch sequenziell zulegen. Das bereinigte EBITDA stieg von 2,6 Mio. € auf 3,4 Mio. € an. Die Umsätze im Segment BRAINBioIncubator (forschungsintensive F&E-Projekte mit Industriepartnern und eigene Projekte) betrugen 3,2 Mio. € und liegen damit 3,0 Mio. € unter dem Vorjahr (6,2 Mio. €). Der Vorjahresumsatz war stark geprägt durch die erhaltene Meilensteinzahlung im Projekt Deucrictibant (PHA 121) in Höhe von 1,5 Mio. €. Darüber hinaus gab es in der aktuellen Periode einen deutlichen Rückgang beim Verkauf von Naturstoffbibliotheken sowie Forschungsdienstleistungen durch die AnalytiCon Discovery. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich leicht von -1,2 Mio. € auf -1,1 Mio. €. Deutliche Kosteneinsparungen und niedrigere Personalkosten im Segment konnten den Umsatzrückgang auffangen. Die Gesellschaft konnte mit Corbion, einem Experten für nachhaltige Inhaltsstoffe für die Lebensmittelindustrie, einen starken Partner zur weiteren Entwicklung und Markteinführung für das Projekt Perillic Active (natürliche Lebensmittelkonservierung) aus dem Segment BRAINBioIncubator gewinnen. BRAIN erwartet hierdurch weitere Umsätze in der Auftragsforschung sowie mittelfristig Zahlungen von Lizenzgebühren. Die BRAIN Biotech Holding beinhaltet im Wesentlichen Personal- und sonstige Aufwendungen für die Konzernverwaltung, die Weiterentwicklung der BRAIN Biotech Gruppe, die Kosten der Börsennotierung, die zentrale Konzernfinanzierung und M&A-Aktivitäten. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug -2,7 Mio. € und liegt damit leicht unter Vorjahresniveau (-2,5 Mio. €) im Rahmen der Gesamtjahresplanung. Die Gesellschaft geht für das Kernsegment BRAINBiocatalysts unverändert von einem Umsatz auf Vorjahresniveau sowie einer adjustierten EBITDA-Marge um die 10% aus. Im Segment BRAINBioIncubator kommt es derzeit aufgrund des volatilen wirtschaftlichen Umfelds zu erheblichen Verzögerungen beim Abschluss größerer Forschungsprojekte. Die Gesellschaft geht deshalb nun von einem reduziertem Umsatzniveau um die 5 Mio. € aus (zuvor bei um die 6 Mio. €), rechnet aber dafür mit einem sehr dynamischen positiven Auftakthalbjahr im kommenden Geschäftsjahr. Finanzkennzahlen der ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2024/25 (gerundet)

(in € Mio.) 9M

2024/25 9M

2023/24 Umsätze 38,7 40,4 BRAINBiocatalysts 35,5 34,3 BRAINBioIncubator 3,2 6,2 Gesamtleistung1 40,6 40,8 Bereinigtes EBITDA2 -0,4 -1,2 EBITDA -1,6 -1,9 30.06.2025 31.03.2025 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10,5 14,9

1 Umsatzerlöse + Bestandsveränderungen + sonstige Erträge einschließlich F&E-Zuschüsse 2 Die Überleitung vom bereinigten zum unbereinigten EBITDA finden Sie im 9M-Bericht für den Zeitraum 1. Oktober 2024 bis 30. Juni 2025 Link zum 9M-Bericht 2024/25 auf der Website der BRAIN Biotech AG: https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/ +++ Kontakt Investor Relations Martina Schuster
Tel.: +49 6251 9331-69
E-Mail: ms@brain-biotech.com

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: ms@brain-biotech.com Kontakt Medien Dr. Stephanie Konle

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com BRAIN Biotech Die BRAIN Biotech Gruppe ist führend in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen und fokussiert sich auf die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Maßgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab. Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Anlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 300 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 54,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com . Die BRAIN Biotech Gruppe in den sozialen Medien und im Internet: BRAIN Biotech Gruppe Web: www.brain-biotech-group.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/brainbiotech Threads: https://www.threads.net/@brainbiotechag Bluesky: https://bsky.app/profile/brain-biotech-group.com X: https://x.com/BRAINbiotech Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS33HJqku674X22UQ8QIsyg Biocatalysts Ltd (Produktion, Vertrieb) Website: https://www.biocatalysts.com/ LinkedIn: Biocatalysts Ltd on LinkedIn / BRAIN-Biocatalysts Life Science Solutions on LinkedIn BRAIN Biotech Zwingenberg (Technologies & Services) Website: www.brain-biotech.com LinkedIn: BRAIN Biotech Technologies & Services AnalyticonDiscovery (Forschung & Entwicklung) Web: https://ac-discovery.com/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/analyticon-discovery/ Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Hinweis: In dieser Pressemitteilung verwendete Sammelbezeichnungen wie Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden oder Verbraucher sind als geschlechtsneutral anzusehen.



