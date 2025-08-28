EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group errichtet für Trianel 45-MW-Windpark in Schleswig-Holstein



28.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 28. August 2025. Die Nordex Group hat einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von acht Turbinen des Typs N149/5.X in Schleswig-Holstein erhalten. Der Kunde ist die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, ein Zusammenschluss von 36 Stadtwerken und der Stadtwerke-Kooperation Trianel. Der Auftrag für die Turbinen umfasst zudem einen Premium-Servicevertrag über 20 Jahre, der eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen sicherstellt. Der 45,6 MW-Windpark Tasdorf entsteht im Kreis Plön. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Windparkentwickler ABO Energy und Trianel. ABO Energy hat den Windpark entwickelt und begleitet auch die Errichtungsarbeiten ab Herbst 2026 bis zur Inbetriebnahme im Frühjahr 2027. Trianel Erneuerbare Energien finanziert das Projekt in Zusammenarbeit mit der DKB und wird den Windpark langfristig betreiben. Die Turbinen werden in den Gebieten der Gemeinden Bönebüttel, Großharrie und Tasdorf auf Stahlrohrtürmen mit Nabenhöhen von 125 und 105 Metern errichtet. Mit einer geplanten jährlichen Stromproduktion von rund 110 Millionen Kilowattstunden wird der Windpark nach Inbetriebnahme einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung in der Region leisten. Die erzeugte Elektrizität reicht aus, um rechnerisch weit über 30.000 Haushalte mit grünem Strom zu versorgen. Über Trianel Erneuerbare Energien An der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sind 36 Stadtwerke aus Deutschland sowie die Stadtwerke-Kooperation Trianel beteiligt. Gemeinschaftlich investieren sie rund eine halbe Milliarde Euro in den Auf- und Ausbau des eigenen Erneuerbaren-Portfolios mit Windkraftanlagen und PV-Freiflächenanlagen in ganz Deutschland. Das aktuelle Portfolio umfasst rund 100 MW an Photovoltaik-Leistung und rund 236 MW an Wind-Leistung. Weitere Erneuerbaren-Projekte folgen. Über ABO Energy ABO Energy entwickelt und errichtet erfolgreich Wind- und Solarparks sowie Speicher- und Wasserstoffprojekte. Das 1996 gegründete Unternehmen aus Wiesbaden hat bislang Anlagen mit 6,6 Gigawatt Leistung umgesetzt und etwa die Hälfte davon errichtet. Das jährliche Investitionsvolumen beträgt rund eine Milliarde Euro. Mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf vier Kontinenten arbeiten mit Elan an der Planung, Finanzierung, Errichtung, Betriebsführung und am Service von Anlagen für eine zukunftsfähige Energieversorgung. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



28.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

