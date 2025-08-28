Fair Value REIT-AG eröffnet neuen Food Court in der Galerie Rostocker Hof

Langen, 28. August 2025 - Die Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN A0MW97/ DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), eröffnet den neuen Food Court in ihrem Einkaufscenter Galerie Rostocker Hof in zentraler Innenstadtlage von Rostock.

Der Foodcourt des Centers wurde vollständig neu konzeptioniert und präsentiert sich seit Juli 2025 in modernem Design und mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot. Im Zuge der Neuausrichtung konnten attraktive neue Mieter mit etablierten gastronomischen Konzepten gewonnen werden.

Mit Ruff's Burger und Ciao Bella ziehen zwei beliebte Marken ein, die deutschlandweit für Qualität und Genuss stehen. Ergänzt wird das Angebot durch einen neuen asiatischen und einen türkischen Imbiss, die auf einer großzügigen Gesamtfläche das vielfältige Angebot mit ihren Spezialitäten ergänzen.

Die gelungene Neuausrichtung des Foodcourts trägt maßgeblich zur weiteren Steigerung der Aufenthaltsqualität und Gesamtattraktivität des Centers bei.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

T +49 (0) 6103 372 49 44

E ir@demire.ag