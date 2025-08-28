ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|25,275,693.0000
|3.9953 USD
|IE00BLRPQH31
|27 Aug 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
|13,758,091.0000
|8.9171 USD
|IE00BJXRZJ40
|27 Aug 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
|14,831,238.0000
|5.5121 USD
|IE00BLRPRR04
|27 Aug 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
|306,771.0000
|6.0951 USD
|IE000RMSPY39
|27 Aug 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE USA EN IM UCITS ETF
|1,650,706.0000
|5.6396 USD
|IE000PY7F8J9
|27 Aug 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE GL SUS INF UCITS ETF
|11,696,988.0000
|5.6758 USD
|IE000QUCVEN9
|27 Aug 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK INNOVATION UCITS ETF
|32,155,361.0000
|7.8158 USD
|IE000GA3D489
|27 Aug 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK ART INT&ROB UCITS ETF
|23,914,741.0000
|9.4728 USD
|IE0003A512E4
|27 Aug 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK GENOMIC REV UCITS ETF
|4,950,654.0000
|4.5982 USD
|IE000O5M6XO1
|27 Aug 2025
© 2025 PR Newswire