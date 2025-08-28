VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-27
|NL0009272749
|3790000.000
|347336427.38
|91.6455
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-27
|NL0009272756
|232000.000
|21708235.85
|93.5700
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-27
|NL0009272772
|513000.000
|37096552.56
|72.3130
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-27
|NL0009272780
|360000.000
|29888991.59
|83.0250
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-27
|NL0009690239
|7910404.000
|301567388.32
|38.1229
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-27
|NL0009690247
|2518390.000
|43207295.41
|17.1567
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-27
|NL0009690254
|2426537.000
|30204745.22
|12.4477
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-27
|NL0010273801
|2681000.000
|51196914.72
|19.0962
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-27
|NL0010731816
|778000.000
|65095877.82
|83.6708
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-27
|NL0011683594
|69050000.000
|3068915335.84
|44.4448
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-27
|NL0010408704
|29203010.000
|1017980405.42
|34.8587
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-27
|NL0009272764
|328000.000
|20434560.59
|62.3005
© 2025 PR Newswire