Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/08/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|255860.55
|5.8145
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|27/08/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|238741651.66
|5.8645
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|27/08/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12011136.24
|5.4596
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/08/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|256619.02
|5.8478
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/08/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13104377.00
|75530377.21
|5.7638
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|27/08/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|190215.37
|5.1026
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|27/08/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|18610000.00
|117678395.33
|6.3234
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|27/08/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28790417.25
|5.7351
© 2025 PR Newswire