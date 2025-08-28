Immer wieder die gleichen Eingaben in ChatGPT? Das ist, als würdest du täglich aufs Neue erklären, was dein Job ist. Mach Schluss mit der Routine und bring deine KI-Workflows auf ein neues Level. Wer ChatGPT professionell einsetzen will, sollte über einzelne Prompts hinausdenken. Entscheidend ist, wie du dein Set-up strukturierst. Wir schauen uns an, wie Custom Instructions, Projekte und Custom GPTs dir dabei helfen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
