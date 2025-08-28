© Foto: Dall-EMicron steht laut Analysten vor einem kräftigen Kursschub, da der KI-Hype das Wachstum des Unternehmens massiv antreiben könnte.Der US-Speicherchiphersteller Micron Technology könnte nach Einschätzung der Investmentbank CLSA zu den größten Profiteuren des globalen KI-Booms gehören. Die Analysten stufen die Aktie mit Outperform ein und setzen ein Kursziel von 155 US-Dollar - ein Plus von rund 31,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 117,75 US-Dollar. KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber "Micron reitet auf der Welle der Künstlichen Intelligenz", schreibt Analyst Sanjeev Rana in seiner Studie. Vor allem die Nachfrage nach High Bandwidth Memory (HBM) und Dynamic Random Access Memory (DRAM) …Den vollständigen Artikel lesen ...
