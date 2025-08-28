Die STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1) hat ihre Halbjahreszahlen 2025 vorgelegt. Der Baukonzern glänzt mit neuen Rekorden bei Leistung und Auftragsbestand - und steigert das EBIT um satte 58 %. Anleger honorieren den klaren Wachstumskurs. Leistung klettert um 7 % - Australien liefert Schub Im ersten Halbjahr 2025 erzielte STRABAG eine Leistung von 8,9 Mrd. Euro, ein Plus von 7 %. Rund die Hälfte des Wachstums ist auf die Erstkonsolidierung der Georgiou Group in Australien zurückzuführen. Besonders stark entwickelten sich die Geschäfte in Polen, Tschechien und Deutschland, während in Großbritannien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
