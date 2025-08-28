Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) meldet einen frischen Auftrag aus Deutschland. Für den 45,6 MW starken Windpark Tasdorf liefert der Windkraft-Spezialist acht Turbinen - und sichert sich zusätzlich einen langfristigen Servicevertrag. Nordex Aktie: Auftrag von Trianel Erneuerbare Energien Kunde ist die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, ein Zusammenschluss von 36 Stadtwerken sowie der Stadtwerke-Kooperation Trianel. Nordex liefert und errichtet acht Turbinen vom Typ N149/5.X.Zum Auftrag gehört auch ein 20-jähriger Premium-Servicevertrag, der hohe Verfügbarkeit der Anlagen garantiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
