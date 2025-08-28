Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivateinstitut, hat die erfolgreiche Durchführung ihres Rückkauf- und Burn-Programms bekannt gegeben, in dessen Rahmen 4.860.000 $MBG-Token dauerhaft aus dem Umlauf genommen wurden.

MultiBank Group Completed First $MBG Buyback Burn, Removing 4.86M Tokens After Record H1 2025 Financial Results.

Dieser Meilenstein knüpft an die rekordverdächtigen Finanzergebnisse der Unternehmensgruppe an, die im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 209 Millionen US-Dollar und seit dem Token Generation Event am 22. Juli einen durchschnittlichen täglichen Handelsumsatz von 36 Milliarden US-Dollar erzielte.

Das $MBG-Rückkauf- und Burn-Programm verdeutlicht das Engagement der MultiBank Group, ihre Community zu belohnen und zugleich die langfristigen Fundamentals des $MBG-Utility-Tokens zu stärken. Indem das Angebot reduziert wird, fördert die Unternehmensgruppe aktiv die Token-Knappheit und steigert den Wert des Tokens. Die Initiative ist darauf ausgelegt, erheblich skaliert zu werden: Im ersten Jahr sollen $MBG im Wert von bis zu 58,2 Millionen US-Dollar aus dem Verkehr gezogen werden und über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 440 Millionen US-Dollar.

Dieser Schritt baut auf der starken Performance des Tokens in der Anfangsphase auf. Seit dem Listing am 22. Juli bei MultiBank.io, MEXC, Gate.io, Uniswap und BingX hat sich der Kurs von $MBG auf das Siebenfache seines Ausgabepreises erhöht, wodurch er weltweit als eines der meistbeachteten neuen Assets auf dem Markt Aufmerksamkeit erregt hat.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, sagte:

"Dieser erste Rückkauf ist ein Beleg für die Leistungsfähigkeit unseres Ökosystems, das TradFi, unser institutionelles ECN, eine regulierte Kryptobörse und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (Real-World Assets, RWA) miteinander verbindet. $MBG entwickelt sich zu dem Utility-Token, der im Mittelpunkt all dessen steht. Der heutige Burn ist nur der Anfang weitere Utility-Funktionen, eine größere Knappheit und mehr Community-Belohnungen folgen in Kürze."

Der $MBG Utility Token unterstützt das Vier-Säulen-Ökosystem von MultiBank:

MultiBank TradFi : Das CFD-Powerhouse der Unternehmensgruppe, das im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 362 Millionen US-Dollar erwirtschaftete und im ersten Halbjahr 2025 ein Rekordergebnis von 209 Millionen US-Dollar erzielte. $MBG kann für reduzierte Gebühren und erweiterte Plattformfunktionen verwendet werden.

: Das CFD-Powerhouse der Unternehmensgruppe, das im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 362 Millionen US-Dollar erwirtschaftete und im ersten Halbjahr 2025 ein Rekordergebnis von 209 Millionen US-Dollar erzielte. $MBG kann für reduzierte Gebühren und erweiterte Plattformfunktionen verwendet werden. MEX Exchange (institutionelles ECN): Ein 23,7 Milliarden US-Dollar schweres hybrides Devisen- und Krypto-ECN für Schwellenländer. $MBG optimiert hier die Abwicklung, mindert das Kontrahentenrisiko und ermöglicht eine auf Smart Contracts basierendes Margining.

Ein 23,7 Milliarden US-Dollar schweres hybrides Devisen- und Krypto-ECN für Schwellenländer. $MBG optimiert hier die Abwicklung, mindert das Kontrahentenrisiko und ermöglicht eine auf Smart Contracts basierendes Margining. MultiBank.io (Krypto-Börse): Diese in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, darunter den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien, regulierte Börse bietet Spot- und Hebelhandel an. $MBG bietet reduzierte Kosten und Vorteile, wie zum Beispiel die Teilnahme an Launchpads, Staking und tokenbasierte Möglichkeiten.

Diese in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, darunter den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien, regulierte Börse bietet Spot- und Hebelhandel an. $MBG bietet reduzierte Kosten und Vorteile, wie zum Beispiel die Teilnahme an Launchpads, Staking und tokenbasierte Möglichkeiten. MultiBank.io RWA: Dieser Geschäftsbereich basiert auf der Layer-1-Blockchain von Mavryk und ist die Basis für das bislang weltweit größte RWA-Tokenisierungsprojekt, einen Immobilien-Deal im Wert von 3 Milliarden US-Dollar mit MAG Lifestyle Development, wobei Inhaber von $MBG-Token Gebührenrabatte und einen frühzeitigen Zugang erhalten.

Mit über zwei Millionen Kunden, mehr als 17 Finanzlizenzen auf fünf Kontinenten und einer seit 2005 makellosen Compliance-Bilanz treibt die MultiBank Group den Ausbau ihrer Blockchain- und DeFi-Infrastruktur voran, um in den kommenden Monaten eine Reihe neuer Initiativen vorzustellen.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group, ist ein Weltmarktführer im Bereich Finanzderivate. Sie hat über zwei Millionen Kunden in mehr als 100 Ländern, verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen rund um Brokerage und Vermögensverwaltung an. Die Unternehmensgruppe ist bekannt für innovative Handelslösungen, strikte regulatorische Compliance und einen außergewöhnlichen Kundenservice. Sie wird von über 17 hochrangigen Finanzaufsichtsbehörden auf fünf Kontinenten reguliert. Ihre preisgekrönten Plattformen ermöglichen eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 für Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group wurde zudem mit über 80 internationalen Awards für herausragende Leistungen im Bereich Trading und regulatorische Compliance ausgezeichnet.

