VANCOUVER, British Columbia - 28. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (WKN: A40M0J | SYM: 1R6) ("Alset AI" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz ("KI"), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich, die Ernennung von Chase Chamberlin zum strategischen Berater des Unternehmens mit Wirkung vom 26. August 2025 (dem "Datum des Inkrafttretens") bekanntgeben zu können.

Herr Chamberlin ist Chief Executive Officer von Commonwealth, der Sport-Investmentplattform, die hinter bedeutenden Champions wie den Rennpferden Mage (Gewinner des Kentucky Derby 2023) und Country Grammer (Gewinner des Dubai World Cup 2022) steht. Unter seiner Führung hat Commonwealth das Erlebnis der Sportbeteiligung neu definiert, indem das Unternehmen Technologie einsetzt, um erstklassige Investitionsmöglichkeiten im Sport sowohl für Fans als auch Investoren zugänglich zu machen.

Zuvor war Herr Chamberlin als Head of Growth bei Epipheo tätig, wo er führende globale Marken bei der Entwicklung von Markteinführungsstrategien unterstützte, die das Kundenengagement förderten und den Umsatz steigerten. Er erarbeitete integrierte Kampagnen für eine Reihe von Fortune-500-Kunden und Unternehmen, darunter Procter & Gamble, Google, Walmart, SAP, die U.S. Air Force, Viacom, GlaxoSmithKline.

"Wir freuen uns sehr, Chase Chamberlin als strategischen Berater begrüßen zu dürfen", sagte Adam Ingrao, CEO von Alset AI. "Chase ist ein bewährter Innovator an der Schnittstelle von Sport, Unterhaltung und Technologie. Seine Fähigkeit, Plattformen durch die visionäre Nutzung von Technologie zu skalieren und so Kunden einzubinden, fügt sich perfekt in die Mission von Alset AI ein, wachstumsstarke KI-Infrastrukturplattformen aufzubauen. Seine Erkenntnisse werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Reichweite weiter ausbauen und Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen."

"Was mich an Alset AI begeistert, ist sein Potenzial, sowohl Unternehmen als auch Unternehmer zu befähigen, schneller zu innovieren und mehr disruptive Veränderungen herbeizuführen. Beim Aufbau einer disruptiven Fintech-Plattform habe ich erlebt, wie entscheidend der Einsatz von Technologie ist, um die exklusivsten Chancen der Welt für alle zugänglich zu machen", meinte Chase Chamberlin. "Ich freue mich darauf, Alset dabei zu unterstützen, die nächste Generation von Innovatoren in der Nutzung von KI und der Entwicklung neuer Technologien zu befähigen, mit denen sich ganze Branchen neu definieren lassen."

Über Alset AI Ventures Inc.

Alset AI ist ein bahnbrechendes KI- und Cloud-Computing-Investmentunternehmen, das sich der Förderung von Technologieunternehmen mit hohem Potenzial verschrieben hat. Durch eine Kombination aus Kapital, strategischer Beratung und Cloud-Computing-Allianzen gestaltet Alset AI die Zukunft der künstlichen Intelligenz und baut eine auf KI ausgerichtete Risikokapitalplattform auf, die für beträchtliches Wachstum bereit ist.

Für weitere Informationen über Alset AI Ventures Inc. wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Adam Ingrao

Chief Executive Officer

T: 236.312.6744

E: ir@alsetai.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die sich auf das Unternehmen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Ausgabe von Optionen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Reichweite auszubauen und Wert für die Aktionäre zu schaffen, sowie die strategische Ausrichtung und die Geschäftspläne des Unternehmens beziehen, einschließlich seiner Fähigkeit, die Zukunft der künstlichen Intelligenz zu gestalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen können sich auch auf die Bemühungen des Unternehmens, die zukünftige Best-in-Class-Infrastruktur in seine Rechenplattform zu integrieren, den erwarteten Zuwachs bei der Nachfrage nach KI-Rechenleistung, die Fähigkeit der Partnerschaft, zur Erfüllung dieser Nachfrage durch das Unternehmen beizutragen, und die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, seine langfristige Strategie zum rasanten Ausbau von KI-Infrastruktur und der Bereitstellung von End-to-End-Rechenlösungen weltweit umzusetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "antizipieren", "könnten", "sollten", "dürfen", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "planen", "potenziell", "projizieren", "annehmen", "erwägen", "glauben", "sollen", "geplant" und ähnliche Begriffe. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, Handlungen oder Entwicklungen und basieren auf Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren, die das Management derzeit als relevant, vernünftig und den Umständen entsprechend erachtet. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund der mit der Geschäftstätigkeit von Alset AI verbundenen und ihr innewohnenden Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Weitere wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sind u.a. die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage sowie unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Alset AI. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Alset AI übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift "Risks and Uncertainties" im jüngsten Lagebericht (MD&A) und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher erläutert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80838Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80838&tr=1



