Einem Forschungsteam ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Quantencomputer gelungen. Es geht um das Gedächtnis der Maschinen - und eine überraschende Lösung aus der Welt des Schalls, die eine zentrale Hürde überwindet. Ein Team von Forscher:innen am California Institute of Technology (Caltech) im kalifornischen Pasadena hat einen neuartigen Quantenspeicher entwickelt, der Informationen bis zu 30-mal länger speichern kann als bisherige Systeme. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n