VENLO (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Qiagen plant die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung. Die Papiere im Gesamtvolumen von 750 Millionen US-Dollar (646 Mio Euro), einer Laufzeit von sieben Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 1,75 bis 2,25 Prozent sollen institutionellen Investoren angeboten werden, teilte das Dax -Unternehmen am Donnerstag mit. Das Geld soll für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwendet werden.

Inhaber können die Papiere in bis zu 11,2 Millionen Qiagen-Aktien wandeln - dies entspreche etwa 5,1 Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals, hieß es weiter. Der anfängliche Wandlungspreis werde voraussichtlich mit einem Aufschlag von zwischen 40 und 45 Prozent des Referenzaktienkurses festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am heutigen 28. August 2025 entspreche./tav/mis