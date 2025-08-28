???? Cannabis-Aktien sorgen seit Jahren für Gesprächsstoff an den Börsen. Doch was steckt wirklich dahinter - ein nachhaltiger Megatrend oder nur ein kurzer Rausch - In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Max Gross über die heißesten Namen der Branche wie Canopy und Cronos. Dabei geht es nicht nur um Kurse und Charts, sondern auch um die politische Realität in den USA. Hör rein und finde heraus, ob Cannabis wirklich das grüne Gold an der Börse ist oder nur ein kurzer Trip.
