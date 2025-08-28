EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Funkwerk AG im ersten Halbjahr 2025 mit erfreulichem Wachstum - hoher Auftragseingang im Vorjahr führt zu deutlichem Umsatz- und Ergebnisplus



28.08.2025 / 09:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Funkwerk AG, Kölleda Funkwerk AG im ersten Halbjahr 2025 mit erfreulichem Wachstum - hoher Auftragseingang im Vorjahr führt zu deutlichem Umsatz- und Ergebnisplus

Konzernumsatz nimmt gegenüber Vorjahresperiode um 23,2 % auf 94,3 Mio. Euro zu; EBIT verbessert sich von 6,7 Mio. Euro auf 11,7 Mio. Euro

Auftragseingang beläuft sich auf 92,2 Mio. Euro (Vj.: 112,4 Mio. Euro); Auftragsbestand erhöht sich auf 276,1 Mio. Euro (Vj.: 211,3 Mio. Euro)

Prognose für Gesamtjahr 2025 bestätigt: Umsatzanstieg auf 190 bis 200 Mio. Euro und EBIT zwischen 20 und 25 Mio. Euro erwartet Kölleda, 28. August 2025 - Die Funkwerk AG, einer der technologisch führenden Anbieter von professionellen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, konnte den positiven Geschäftsverlauf im zweiten Quartal 2025 fortsetzen und lieferte in volatilem Umfeld gute Ergebnisse. Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen, schwankender Zölle und Handelsrestriktionen, die zu einer wachsenden konjunkturellen Unsicherheit führten, entwickelte sich der Konzern im ersten Halbjahr 2025 deutlich positiv. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 23,2 % auf 94,3 Mio. Euro (Vorjahr: 76,5 Mio. Euro). Grundlage war der hohe Auftragsbestand infolge großvolumiger neuer Rahmenverträge aus dem Vorjahr. Bis Ende Juni 2025 lag der konzernweite Auftragseingang bei 92,2 Mio. Euro (Vorjahr: 112,4 Mio. Euro), der Auftragsbestand erhöhte sich auf 276,1 Mio. Euro (Vorjahr: 211,3 Mio. Euro). Erstmals in den Abschluss einbezogen wurde per 30. Juni 2025 die Limburger Sicherheitstechnik Hillebrand & Lotz GmbH, die am 15. November 2024 von Funkwerk übernommen worden war. Das Betriebsergebnis (EBIT) im Funkwerk-Konzern verbesserte sich in den ersten sechs Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahreswert deutlich von 6,7 Mio. EUR auf 11,7 Mio. Euro, vor allem infolge des größeren Umsatzvolumens und der daraus resultierenden hohen Kapazitätsauslastung. Darüber hinaus führt die zunehmende Akzeptanz des neuen Geschäftsmodells im Bereich Sicherheitslösungen zu einer besseren Kostenallokation. Nach Steuern wies der Funkwerk-Konzern bis zur Jahresmitte 2025 einen Periodenüberschuss von 8,3 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6 Mio. Euro) aus. Weiter gut ist die Vermögens- und Finanzlage. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich zur Jahresmitte auf 60,2 % (31.12.2024: 57,8 %), der Bestand an liquiden Mitteln nahm gegenüber dem 31.12.2024 von 48,9 Mio. Euro auf 49,5 Mio. Euro zu. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg im Berichtszeitraum auf 4,5 Mio. Euro nach 3,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Mitarbeitenden belief sich am 30. Juni 2025 konzernweit auf 804 Beschäftigte (inklusive Auszubildende) nach 759 am Vorjahresstichtag und 773 am Jahresende 2024. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand der Funkwerk AG unverändert einen Umsatzanstieg auf 190 bis 200 Mio. Euro (2024: 178,4 Mio. Euro), zu dem voraussichtlich alle vier Geschäftsbereiche beitragen, sowie ein Betriebsergebnis in der Bandbreite von 20 bis 25 Mio. Euro (2024: 23,5 Mio. Euro). Untermauert wird die positive Perspektive durch die langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie, den starken Auftragsbestand und die stabile finanzielle Basis. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2025 steht auf www.funkwerk.com zum Download zur Verfügung. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

Redaktionsbüro tik GmbH, Tel.: 0911 98817071, info@tik-online.de





Kontakt:

Funkwerk AG

Kerstin Schreiber, Vorstand

Im Funkwerk 5

99625 Kölleda

Tel.: 03635 458 300

Fax: 03635 458 599

ir@funkwerk.com



28.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

