Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
[28.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.08.25
|LU2941599081
|17,503,223.00
|EUR
|0
|178,002,391.13
|10.1697
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.08.25
|LU2941599248
|327,577.00
|USD
|0
|3,357,226.97
|10.2487
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.08.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,415,381.42
|10.1343
|Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.08.25
|LU2994520851
|10,698,864.00
|USD
|25,000.00
|109,550,685.11
|10.2395
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.08.25
|LU2994520935
|601,664.00
|USD
|0
|6,109,162.00
|10.1538
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.08.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|253,916.31
|10.1567
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.08.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,415.69
|10.0966
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.08.25
|LU2941599164
|21,844.00
|EUR
|0
|218,997.75
|10.0255
