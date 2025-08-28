KÖLN, Deutschland, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 20. bis 22. August veranstaltete das Handelsministerium der Provinz Zhejiang die Zhejiang Service Trade Gamescom 2025, wobei es sich die Gamescom zunutze machte - Europas größte und renommierteste umfassende Spielemesse. ls Veranstalter der Ausstellung lud die Zhejiang Times International Exhibition elf Unternehmen aus Zhejiang zu einem bemerkenswerten Auftritt ein, bei dem sie gemeinsam die innovativen Errungenschaften und den kulturellen Charme der Spielebranche von Zhejiang präsentierten. Die Veranstaltung demonstrierte die Markenattraktivität von "Zhejiang Services, Serving the World" und die Stärke der digitalen Handelsfähigkeiten der Provinz.

Unter dem Motto "Digitale Befähigung, kulturelle Globalisierung" präsentierten sich in der Ausstellungszone von Zhejiang wichtige Teilnehmer wie NetEase (Hangzhou) Network Co., Ltd., Hangzhou NetEase Leihuo Technology Co., Ltd., Zhejiang Wizard Games Co., Ltd., Hangzhou Digital Octopus Technology Co., Ltd., Hangzhou Virtual Human Technology Co., Ltd., Hangzhou Liangyuan Culture Media Co., Ltd. und Zhejiang Versatile Media Co., Ltd. Die Ausstellung präsentierte eine vielfältige Produktpalette, darunter Heimvideospielsoftware, Online-Spiele, Handyspiele, AR/VR-Geräte, 3D-Animationen sowie digitale kulturelle und kreative IP. Die Veranstaltung bot einen umfassenden und facettenreichen Überblick über das Gesamtbild und die besonderen Errungenschaften der Gaming- und Animationskulturindustrie in Zhejiang.

Während der Ausstellung präsentierten Unternehmen aus Zhejiang ihre neuesten Gaming-Produkte und -Technologien. Unter ihnen stand erneut das von NetEase (Hangzhou) Network Co., Ltd. vorgestellte Open-World-Meisterwerk "WHERE WINDS MEET" im Mittelpunkt des Interesses. "Once Human", ein Spiel der Hangzhou Hehan Culture Communication Co., Ltd., ist ein hochwertiges Spiel, das auf mehreren Plattformen weltweit veröffentlicht werden soll. Es zielt darauf ab, Spielern auf der ganzen Welt ein hochwertiges Open-World-Survival-Abenteuer zu bieten.

Am Eröffnungsabend der Gamescom am 19. August wurden zahlreiche Produkte chinesischer Spielehersteller vorgestellt, darunter "Gu Jian", "Delta Force", "Fate Trigger", "Arknights: Endfield", "Honor of Kings: World" und viele weitere. Den Abschluss bildete "Black Myth: Zhong Kui."

Die erfolgreiche Durchführung der Zhejiang Service Trade Gamescom 2025 hat Unternehmen aus Zhejiang die Möglichkeit geboten, persönlich mit namhaften Herstellern aus dem In- und Ausland, globalen Akteuren, erfahrenen Nutzern, Spielemedien und anderen Vertretern zu kommunizieren. Es fördert die tiefe Integration und Win-Win-Entwicklung zwischen Zhejiang-Unternehmen und der globalen Spielebranche.

