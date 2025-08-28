EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Finanzmanagement GmbH
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Telekom Finanzmanagement GmbH bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://my.oekb.at/kapitalmarkt-services/kms-output/oamn/iic/list
28.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Finanzmanagement GmbH
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Österreich
|josef.flandorfer@A1.group +43 50 664 39033 jonas.bub@A1.group +43 50 664 25083
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2189908 28.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group