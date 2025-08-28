EQS-News: Gerresheimer AG
Gerresheimer weitet finanzielle Flexibilität zur Umsetzung der Wachstumsstrategie aus
Düsseldorf, 28. August 2025. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, wird mit zwei Darlehen von der BayernLB und der Landesbank Hessen-Thüringen über insgesamt 200 Mio. EUR einen Teil der Brückenfinanzierung zur Akquisition von Bormioli Pharma vorzeitig ablösen. Gleichzeitig wurden bestimmte wesentliche Vertragsbedingungen für die bestehende revolvierende Darlehensfazilität in Höhe von 675 Mio. EUR und für die verbleibenden Brückenfinanzierung in Höhe von rund 525 Mio. EUR flexibilisiert. Damit hat Gerresheimer das Fälligkeitsprofil der Unternehmensfinanzierung optimiert und die Flexibilität erweitert, um die Wachstumsstrategie wie geplant umzusetzen.
"Unsere Unternehmensfinanzierung ist solide, langfristig planbar und flexibel," so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Wir haben den erforderlichen finanziellen Spielraum, um unsere Strategie mit selektiven Wachstumsinvestitionen und Fokus auf dem Free Cashflow wie geplant weiter voranzutreiben."
Optimiertes Fälligkeitsprofil der Unternehmensfinanzierung
Mit den beiden Darlehen über je 100 Mio. EUR zu marktüblichen Konditionen von der BayernLB und der Landesbank Hessen-Thüringen löst Gerresheimer einen Teil der im Herbst 2024 abgeschlossenen Brückenfinanzierung für die Akquisition der Bormioli Pharma Gruppe ab. Bereits im Mai 2025 hatte das Unternehmen die Brückenfinanzierung bis September 2027 verlängert. Das optimierte Fälligkeitsprofil und die flexibilisierten Konditionen eröffnen Gerresheimer Handlungsspielräume für die nächsten strategischen Schritte.
Finanzieller Spielraum für die Umsetzung der Unternehmensstrategie
Gerresheimer wird im Rahmen der Unternehmensstrategie weiterhin selektiv in margensteigernde Wachstumsprojekte investieren und strebt 2026 einen positiven Free Cashflow an.
