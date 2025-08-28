EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Gerresheimer weitet finanzielle Flexibilität zur Umsetzung der Wachstumsstrategie aus



28.08.2025 / 09:30 CET/CEST

Gerresheimer weitet finanzielle Flexibilität zur Umsetzung der Wachstumsstrategie aus Darlehen über 200 Mio. EUR zur vorzeitigen Ablösung eines Teils der Brückenfinanzierung für die Akquisition von Bormioli Pharma

Ausweitung der Flexibilität bei wesentlichen Vertragsbedingungen Düsseldorf, 28. August 2025. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, wird mit zwei Darlehen von der BayernLB und der Landesbank Hessen-Thüringen über insgesamt 200 Mio. EUR einen Teil der Brückenfinanzierung zur Akquisition von Bormioli Pharma vorzeitig ablösen. Gleichzeitig wurden bestimmte wesentliche Vertragsbedingungen für die bestehende revolvierende Darlehensfazilität in Höhe von 675 Mio. EUR und für die verbleibenden Brückenfinanzierung in Höhe von rund 525 Mio. EUR flexibilisiert. Damit hat Gerresheimer das Fälligkeitsprofil der Unternehmensfinanzierung optimiert und die Flexibilität erweitert, um die Wachstumsstrategie wie geplant umzusetzen. "Unsere Unternehmensfinanzierung ist solide, langfristig planbar und flexibel," so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Wir haben den erforderlichen finanziellen Spielraum, um unsere Strategie mit selektiven Wachstumsinvestitionen und Fokus auf dem Free Cashflow wie geplant weiter voranzutreiben." Optimiertes Fälligkeitsprofil der Unternehmensfinanzierung Mit den beiden Darlehen über je 100 Mio. EUR zu marktüblichen Konditionen von der BayernLB und der Landesbank Hessen-Thüringen löst Gerresheimer einen Teil der im Herbst 2024 abgeschlossenen Brückenfinanzierung für die Akquisition der Bormioli Pharma Gruppe ab. Bereits im Mai 2025 hatte das Unternehmen die Brückenfinanzierung bis September 2027 verlängert. Das optimierte Fälligkeitsprofil und die flexibilisierten Konditionen eröffnen Gerresheimer Handlungsspielräume für die nächsten strategischen Schritte. Finanzieller Spielraum für die Umsetzung der Unternehmensstrategie Gerresheimer wird im Rahmen der Unternehmensstrategie weiterhin selektiv in margensteigernde Wachstumsprojekte investieren und strebt 2026 einen positiven Free Cashflow an.

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.600 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

Kontakt Gerresheimer AG Presse Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com Marion Stolzenwald

Senior Manager Corporate Communication

T +49 172 2424185

marion.stolzenwald@gerresheimer.com

Investor Relations Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Thomas Rosenke

Senior Manager Investor Relations

T +49 211 6181-187

gerresheimer.ir@gerresheimer.com





