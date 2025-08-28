Neumünster (ots) -Unter dem Motto "Mensch im Fokus, Umwelt im Blick" präsentiert die igefa auf der diesjährigen CMS vom 23. bis 26. September in Berlin innovative Lösungen für eine nachhaltigere, smartere und ergonomischere Reinigung. Im Zentrum des Auftritts am knapp 700 m2 großen Stand (Halle 6.2a, am Stand 111) stehen Technologien und Services, die den Arbeitsalltag erleichtern und Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren."Die internationale Fachmesse für Reinigung und Hygiene ist für uns die ideale Plattform, um Besucherinnen und Besuchern live zu zeigen, was moderne Reinigungsrobotik heute leisten kann und wie innovative Technologien dazu beitragen, die körperliche Belastung zu verringern und die Umwelt zu schonen - effizient, intelligent und zukunftsweisend", erläutert Matthias Rucker, Vorstandsvorsitzender der igefa SE & Co. KG.Nachhaltigere Sortimente und effizientere ProzesseEin Schwerpunkt liegt auf den Nachhaltigkeitsangeboten der igefa. Sie sind integrale Bestandteile der Unternehmensstrategie, um eine verantwortungsvolle Lieferkette, den Ausbau nachhaltigerer Sortimente und Dienstleistungen sowie die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Organisation zu gewährleisten. So hilft der ingreen Report als datenbasiertes Analyse-Tool Unternehmen dabei, die Beschaffung nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Er bewertet das Einkaufsverhalten anhand ökologischer und sozialer Kriterien und liefert konkrete Kennzahlen für CSR-Reporting und Klimabilanz, die gezielt für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben genutzt werden können. Der Nachhaltige Warenkorb der igefa hebt Produkte hervor, die im Vergleich zu anderen durch besonders hohe ökologische und soziale Standards überzeugen. Grundlage für die Aufnahme sind strenge Hersteller- und Produktkriterien. So dient der Warenkorb als verlässliche Orientierungshilfe für Unternehmen, die ihre Beschaffung nachhaltiger und verantwortungsbewusster gestalten möchten. Außerdem bietet das Unternehmen gezielte Unterstützung bei der Umsetzung der ab 2026 geltenden EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die den Import und Handel entwaldungsrelevanter Produkte reguliert. Dazu zählen transparente Lieferketten, entwaldungsfreie Produktalternativen sowie digitale Tools zur Nachverfolgbarkeit und Dokumentation.Von Exoskeletten bis Kühlkleidung: igefa präsentiert praxisnahe SchutzlösungenDie Expertinnen und Experten der igefa beraten am Stand zu Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und zeigen ein umfassendes Angebot an Arbeitsbekleidung sowie innovativem Arbeitsschutz. So unterstützen beispielsweise Exoskelette, die über der Kleidung getragen werden, die natürlichen Bewegungen bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten wie Heben oder Arbeiten über Kopf. Kühlkleidung ist besonders in heißen Arbeitsumgebungen oder auf Baustellen nützlich und kann Überhitzung und Ermüdung nachweislich vorbeugen. Maßgefertigte ergonomische Sohlen bieten individuellen Komfort für die Füße, was Schmerzen und Ermüdung reduziert. Ihre individuellen Sohlen können sich Besucherinnen und Besucher in nur vier Minuten direkt am igefa-Stand herstellen lassen. Als weiteres Highlight präsentiert die igefa live, was moderne Reinigungsrobotik zu bieten hat.Auch das diesjährige gastronomische Angebot ist wieder auf einem hohen Niveau und rundet den Besuch des igefa-Standes ab. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher zudem am Donnerstagabend in Halle 6.2b: Auf dem igefa-Festival können sie bei Musik, regionalen Köstlichkeiten und kühlen Drinks den Messetag ausklingen lassen und in lockerer Atmosphäre netzwerken.Ebenfalls als Aussteller vor Ort auf der Standfläche sind die igefa Premium-Partner Wepa, Kimberly-Clark Professional, Deiss, SC Johnson, Mapa, Ecolab und Ansell.Pressekontakt:Nadine TulimatNadine.tulimat@igefa.de+49 160 96209084Original-Content von: IGEFA SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171003/6105612