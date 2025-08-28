In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 wurden laut dem europäischen Branchenverband ACEA 1.011.903 neue Batterie-elektrische Autos zugelassen, was einem Anteil von 15,6 Prozent am EU-Markt entspricht. Bei einigen Herstellern liegt der E-Auto-Anteil schon darüber - wichtig für die CO2-Flottenziele. Nicht nur im laufenden Jahr lag der E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen in der EU bei 15,6 Prozent, sondern auch im Juli wurde exakt dieser Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
