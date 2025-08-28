© Foto: Michael Kappeler/dpaMicrosoft entlässt nach einem Protest im Büro des Präsidenten zwei Mitarbeiter und verschärft damit den Konflikt um seine Beziehungen zu Israel.Microsoft hat zwei Mitarbeiter entlassen, die Anfang dieser Woche in das Büro von Präsident Brad Smith eingedrungen waren und dort gegen die Beziehungen des Unternehmens zu Israel protestierten. Die Entscheidung erfolgt inmitten wachsender interner Spannungen und weltweiter Kritik an der Rolle von Tech-Konzernen im Nahostkonflikt. Nach Angaben der Protestgruppe No Azure for Apartheid handelt es sich bei den entlassenen Beschäftigten um Riki Fameli und Anna Hattle. Die Gruppe veröffentlichte am Donnerstag auf Instagram entsprechende Mitteilungen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
