Xiaomi hat soeben sein neues Betriebssystem namens HyperOS 3 vorgestellt. Bereits im Vorhinein gab der Konzern bekannt, dass man für die Entwicklung des neuen Betriebssystems das Feedback von mehr als 80.000 Nutzern berücksichtigt hat und der Fokus voll auf dem Benutzererlebnis liegt. Die Aktie zeigt sich indes unbeeindruckt von der Veröffentlichung.Lu Weibing, Präsident der Smartphone-Sparte bei Xiaomi, bezeichnete HyperOS 3 als "Neuanfang" für die Software. Ziel sei es, ein System zu schaffen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
