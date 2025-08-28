© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPxBerkshire Hathaway hat Anteile an Japans "Sogo Shosha" erhöht. Mitsubishi, Mitsui und Co. legen kräftig zu und reißen auch den Nikkei mit nach oben.Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihre Beteiligungen an den großen japanischen Handelshäusern weiter ausgebaut und damit die Kurse beflügelt. Nach Angaben von Mitsubishi Corp. erhöhte die Berkshire-Tochter National Indemnity Company ihren Anteil von 9,74 auf 10,23 Prozent. Auch Mitsui & Co. bestätigte eine Aufstockung, betonte jedoch, dass die Beteiligung die 10 Prozent-Marke auf Basis der Stimmrechte nicht überschritten habe. "Wir sehen diese zusätzliche Akquisition als Zeichen des anhaltenden Vertrauens des …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE