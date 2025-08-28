NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 170 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom. Für Redcare passten sie ihre Schätzungen an zunächst geringere Profitabilitätserwartungen an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

NL0012044747