Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future ist getrieben durch eine Welle der Risikoaversion gestiegen und konnte im Zuge dessen die 21-Tage-Linie (heute bei 129,58) wieder überwinden, so die Analysten der Helaba. Mithin helle sich das technische Bild auf, wenngleich noch immer betont werden müsse, dass der ADX weiterhin niedrig sei und der RSI um die 50er Marke pendele. Weitere Hürden würden sich bei 129,93 (55-Tage-Linie) und 130,06 sowie am Monatshoch bei 130,60 finden. Unterstützungen seien um 129,00, bei 128,64 und 128,40. (28.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de