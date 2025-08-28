Erfurt (ots) -Im September 2025 verlässt "logo!" (ZDF), die täglichen Kindernachrichten bei KiKA, das gewohnte Studio und geht auf Tour durch Deutschland. Vom 1. bis 16. September 2025 macht das Moderationsteam täglich in einem anderen Bundesland Station und sendet live aus der Region - zu sehen täglich um 19:50 Uhr bei KiKA sowie jederzeit abrufbar im KiKA-Player und auf kika.de.Kinder konnten die "logo!"-Tour aktiv mitgestalten: Bei der Auswahl der Stationen hatten sie die Möglichkeit, sich mit eigenen gemeinnützigen Projektideen zu bewerben - und damit die Chance, "logo!" direkt in ihre Stadt zu holen. Die Resonanz war groß - über 400 Bewerbungen gingen bei der Redaktion ein. Aus jedem Bundesland wurde schließlich ein Projekt ausgewählt, das nun Besuch vom "logo!"-Team erhält.Die Vielfalt der eingereichten Ideen zeigt, wie engagiert Kinder sich für ihre Umwelt einsetzen: von Besuchen im Kinderkrankenhaus durch Schulklassen über selbstgebaute Kinderkinos, Theaterstücke zum Klimawandel bis hin zur Gründung eines Kindergemeinderats, um sich aktiv in die lokale Politik einzubringen. Diese Projekte werden in den Sendungen vorgestellt und ergänzen die tagesaktuellen Nachrichten um spannende Einblicke in das Engagement junger Menschen.Begleitet wird die Tour von den "logo!"-Moderatorinnen und Moderatoren Maral Bazargani, Teresa Betz, Lotte Glatt und Sherif Rizkallah. Die redaktionelle Verantwortung beim ZDF liegt bei Constanze Knöchel, Leiterin Non-Fiction HR Kinder und Jugend.Noch mehr Details zur Tour gibt es in der Podcast-Folge "Triff KiKA - Werkstattgespräche". Host Inka Kiwit spricht mit Constanze Knöchel über den Ablauf und das Ziel der "logo!"-Tour. Den ganzen Podcast finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/podcast/mix-tkwgelogo-podcast-mischung-100.html), in der ARD-Audiothek und auf den gängigen Podcast-Plattformen.Im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/logo-tour) stehen weiterführende Informationen zu ausgewählten Kinderprojekten sowie Statements von ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke und dem "logo!"-Moderationsteam zur Verfügung.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6105725