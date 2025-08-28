© Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaDelivery Hero hat im ersten Halbjahr 2025 starke Ergebnisse vorgelegt - und trotzdem für Ernüchterung gesorgt. Während Umsatz und operatives Ergebnis überzeugten, sorgte eine überraschende Gewinnwarnung für Ernüchterung.Delivery Hero hat im zweiten Quartal stärker zugelegt als erwartet. Der Essenslieferdienst steigerte seinen vergleichbaren Umsatz um 27 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro - Analysten hatten lediglich mit 3,5 Milliarden Euro gerechnet. Besonders in Asien und mit dem Ausbau des eigenen Liefernetzwerks in Südkorea zeigte das Geschäft Schwung. Trotz der soliden Zahlen bleibt ein Wermutstropfen: Bereits am Mittwoch hatte Delivery Hero seine Jahresprognose für bereinigtes Ergebnis …Den vollständigen Artikel lesen ...
