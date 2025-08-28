Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von Lösungen zur Identitätsprüfung (IDV) und forensischen Geräten, wurde im 2025 Gartner®Magic Quadrant für Identitätsprüfung ausgezeichnet. Für das Unternehmen ist diese Auszeichnung ein Zeichen für die herausragenden Fähigkeiten der IDV-Software von Regula und ihre Fähigkeit, den aktuellen Marktanforderungen gerecht zu werden.

Gartner hat Regula als Nischenanbieter ausgezeichnet.

Regula zeichnet sich durch seine ultimativen Datenkontrollfunktionen aus. Seine komplette IDV-Lösung, die auf Regula Document Reader SDK und Regula Face SDK basiert, wird vollständig in der Infrastruktur des Kunden eingesetzt. Dies ermöglicht es Unternehmen, die volle Kontrolle über die Speicherung und Verarbeitung von ID- und biometrischen Daten zu behalten, was für Organisationen, die in Regionen oder Branchen mit strengen Datensicherheitsanforderungen tätig sind, von entscheidender Bedeutung ist.

Dank seines wissenschaftlichen und forensisch orientierten Ansatzes bietet Regula außerdem eine branchenführende Überprüfung der Sicherheitsmerkmale von Dokumenten. Mit seinem jüngsten Update ist Regula Document Reader SDK die erste IDV-Softwarelösung, die in der Lage ist, alle dynamischen Sicherheitsmerkmale in Ausweisen, einschließlich Hologrammen, optisch variablen Tinten (OVI), mehreren Laserbildern (MLI), Dynaprint usw., auf ihre Echtheit zu überprüfen. Dieser auf die Echtheit ausgerichtete Ansatz hilft, Präsentationsangriffe wie Bildschirmwiederholungen, Injektionen und gedruckte Fälschungen zu verhindern, die Sicherheitsmaßnahmen bei der Fernregistrierung umgehen können. So wird sichergestellt, dass jeder Versuch, einen Ausweis zu manipulieren, erkannt wird, bevor er Schaden anrichten kann.

"Unserer Meinung nach spiegelt die Anerkennung als Nischenanbieter im Gartner Magic Quadrant für Identitätsprüfung genau das wider, wofür wir stehen: einen hochgradig fokussierten, kundenorientierten Ansatz. Wir haben unsere Lösungen so entwickelt, dass sie den anspruchsvollsten IDV-Anforderungen entsprechen, basierend auf direktem Feedback von den Organisationen, die sich auf uns verlassen. Unsere Nische ist dort, wo Sicherheit, Präzision und Kundenbedürfnisse aufeinandertreffen. Und genau dort zeichnen wir uns aus", sagt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Diese Anerkennung folgt auf andere Branchenauszeichnungen für Regula. Zuletzt wurde Regula von G2 auf der Grundlage verifizierter Kundenbewertungen zum "Identity Verification Leader" ernannt, und die Analysten von KuppingerCole haben Regula in ihrem "Leadership Compass: Identity Verification" als einen der "Innovation Leaders" ausgezeichnet. 2025 wurde Regula außerdem im 2024 Gartner Market Guide for KYC Platforms for Banking als "Representative Vendor" genannt.

Gartner, Magic Quadrant for Identity Verification, Autoren: Akif Khan, Nayara Sangiorgio, James Hoover, 25. August 2025

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

