DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COLOMBIA 09/41 US195325BM66 28.08.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 14/44 KOBD US195325BR53 28.08.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 15/45 US195325CU73 28.08.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 17/27 KOBB US195325DL65 28.08.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 18/29 KOBJ US195325DP79 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 19/49 KOBE US195325DQ52 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 20/30 US195325DR36 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 20/31 US195325DS19 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 20/51 US195325DT91 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/61 US195325DX04 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/32 US195325DZ51 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/42 0NZA US195325EA91 28.08.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COLOMBIA 09/41 US195325BM66 28.08.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 14/44 KOBD US195325BR53 28.08.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 15/45 US195325CU73 28.08.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 17/27 KOBB US195325DL65 28.08.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 18/29 KOBJ US195325DP79 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 19/49 KOBE US195325DQ52 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 20/30 US195325DR36 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 20/31 US195325DS19 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 20/51 US195325DT91 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/61 US195325DX04 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/32 US195325DZ51 28.08.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/42 0NZA US195325EA91 28.08.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard