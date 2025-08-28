Straßburg (ots) -KINO | SERIEN I FERNSEHFILMEAn einem Tag im SeptemberFernsehfilm | Online First auf arte.tv ab dem 5. September und in Erstausstrahlung am 12. September um 20.15 Uhr auf ARTEZDF-Austrahlung: Ab dem 6. September im ZDF-Streaming-Portal und am 15. September um 20.15 Uhr im TVAm 14. September 1958 trifft der deutsche Kanzler Konrad Adenauer zum ersten Mal den französischen Ministerpräsidenten und General Charles de Gaulle - in dessen Privathaus. Die Umstände sind denkbar schlecht: Misstrauen und Abneigung herrschen zwischen Deutschen und Franzosen. Dennoch versuchen die beiden Staatsmänner, die alte Erbfeindschaft zu überwinden.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/117674-000-A/)Filme aus Spanien - El cine españolWeb OnlyFilmreihe | Ab dem 1. September auf arte.tvARTE zeigt online acht spanische Filme aus unterschiedlichen Jahrzehnten, von den 80ern bis in die 2000er. Zu sehen gibt es unter anderem die Komödie "Allein unter Nachbarn" (https://presse.arte.tv/programme/032965-000-A/)von Alex de la Iglesia oder auch das spannende Sozialdrama "Mataharis" (https://presse.arte.tv/programme/123868-000-A/) von Icíar Bollaín. Ab dem 1. September auf arte.tv.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026493/)Die Mafia mordet nur im SommerWeb Only Serie | Staffel 1+2 ab dem 5. September auf arte.tvPalermo in den 70ern: Das Leben des jungen Salvatore Giammarresi dreht sich um die Schule und seine erste Liebe, die Eskapaden seiner Schwester und die Träume seiner Eltern. Doch über allem hängt der Schatten der Mafia und ihrer Verbrechen. Aus der Sicht eines neugierigen kleinen Jungen wird ein lebendiges Fresko dieses blutigen Kapitels der Geschichte Siziliens gezeichnet.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025460/)Faithless (Trolösa)Serie | Online First ab dem 18. September auf arte.tv und ab dem 25. September auf ARTEDas Ingmar-Bergmann-Remake "Faithless" beleuchtet die komplexe Dreiecksbeziehung zwischen einem Ehepaar und seinem besten Freund. Aus Liebe wird Eifersucht und Verrat, und aus Freunden werden Konkurrenten. "Faithless" entfaltet sich auf zwei Zeitebenen und erzählt eine packende Geschichte über die Macht der Gefühle und den schmerzhaften Preis der Wahrheit.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026961/)AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTETrump & Putin in AlaskaMasha on RussiaWeb Only, Reportage | Bereits onlineDie ganze Welt blickte gespannt nach Alaska, als Donald Trump und Wladimir Putin sich die Hände reichten. In ihrer Bewertung dieses historischen Ereignisses legten die russischen Propagandisten mal wieder einen kniffligen Balanceakt und diverse Taschenspielertricks hin! Unsere Lieblingsagentin Masha Borzunova ist für euch in den verrückten Zirkus des russischen Staatsfernsehens eingetaucht.>> Zur Programmseite (https://www.arte.tv/de/videos/124453-008-A/trump-putin-in-alaska/)KonfliktZone - globale Krisen kurz erklärtWeb Only, Dokumentationsreihe | Ab dem 22. September arte.tvOb Kriege um Macht, Glauben, Land, Öl oder Drogen - Konflikte prägen unsere Welt. Wir zeigen kompakt und bildstark was dahinter steckt, wie Menschen davon betroffen sind und was wir darüber wissen müssen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026992/)POPKULTURAfrofuturismus: Hinter dem Look von Beyoncé, Burna Boy & Co. TracksWeb Only, Reportage | Ab dem 1. September auf arte.tvIn Lagos, dem kreativen Epizentrum Nigerias, prägt eine neue Generation den Afrofuturismus. "Tracks" trifft den multidisziplinären Künstler Daniel Obasi und Stylistin und Creative Director Uduak Betiku. Zwischen Tradition und Zukunft erschaffen sie visuelle Narrative, die afrikanische Selbstermächtigung feiern - und das Verhältnis zwischen Afrika und Europa neu definieren.ARTE OPERRichard Strauss: Der Rosenkavalier - Opernhaus ZürichOper | Ab dem 21. September um 22.20 Uhr auf arte.tv und auf ARTEMit dem "Rosenkavalier", angesiedelt in einem imaginierten Wien des Rokokos, schufen Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal eine tiefsinnige Gesellschaftskomödie. Die prominent besetzte Premiere der Strauss-Oper aus dem Opernhaus Zürich, inszeniert von Lydia Steier und musikalisch geleitet von Joana Mallwitz, ist ab dem 21. September auf arte.tv zu erleben.ENTDECKUNG I WISSENSCHAFTSahen schöne Menschen immer gleich aus? - Stimmt es, dass ...?Web Only-Doku-Reihe | Ab dem 3. September auf arte.tvWen finden wir schön? Und sind wir uns darin tatsächlich einig? Die Doku Folge geht einem Thema auf den Grund, das uns seit Jahrtausenden fasziniert: Schönheit. Im September starten weitere Folgen der Web-Doku-Reihe "Stimmt es, dass ...?" (https://www.arte.tv/de/videos/RC-026488/stimmt-es-dass/), u.a. zur Frage "Wurde Cäsar per Kaiserschnitt geboren?" (https://www.arte.tv/de/videos/123428-005-A/wurde-caesar-per-kaiserschnitt-geboren/).>> Zur Programmseite (https://www.arte.tv/de/videos/123428-004-A/sahen-schoene-menschen-immer-gleich-aus/)Die geheimen Briefe der Maria StuartOnline First, Dokumentarfilm | Ab dem 20. September auf arte.tv und am 27. September auf ARTEEine sensationelle Geschichte sorgt 2023 für Schlagzeilen: Ein ungewöhnliches Forschertrio, darunter der deutsche Musikprofessor Norbert Biermann, hat Schriftstücke von Maria Stuart, Königin von Schottland, entziffert. Was verraten die verschlüsselten Briefe über den Charakter der Königin und das Ausmaß ihrer Macht? 