Frankfurt (ots) -Josef Novak, Chief Innovation Officer: "Conversational Agentic AI revolutioniert die Branche."Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für Konversationen verändert die Contact-Center-Branche grundlegend. Darauf weist die Schweizer Spitch AG hin, ein Anbieter von KI-basierten Sprach- und Textdialogsystemen (Conversational Agentic AI). Nutznießer sind gleichermaßen die Verbraucher, die schneller präzisere Auskünfte und Unterstützung erhalten, wie auch die Unternehmen durch höhere Effizienz und Kundenzufriedenheit. "Der Einsatz von Chatbots, virtuellen Assistenten und KI-basierten Dialogsystemen stellt eine Win-win-Situation dar", erklärt Josef Novak, Chief Innovation Officer bei Spitch.Win-win für Verbraucher und Anbieter gleichermaßenEiner der Pluspunkte der dialogorientierten KI besteht in der Automatisierung der Interaktionen auf der ersten Ebene. Konkret: Auf häufig gestellte Anfragen gibt sie ohne menschliches Eingreifen sofort Antworten. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich: reduzierte Wartezeiten für Nutzer durch einen rund um die Uhr verfügbaren Kundenservice, Entlastung der menschlichen Mitarbeiter, die sich auf komplexere und wertschöpfendere Anfragen konzentrieren können, und die Optimierung von Kosten und Ressourcen durch effizienteres Management des Anrufvolumens. "Dialogorientierte KI ist ein strategischer Hebel zur Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Contact Centern", sagt Josef Novak.Besserer Service, zufriedenere Kunden, geringere KostenSpitch nennt konkrete Zahlen aus Einsatzszenarien. Demnach kann Conversational AI allein durch die Automatisierung von Routineaufgaben - wie dem Management von FAQs und der Bereitstellung personalisierter Informationen - in Verbindung mit Sprachanalysetools die Kosten pro Anruf um 19 Prozent senken, das Anfragevolumen um bis zu 15 Prozent reduzieren und die durchschnittliche Bearbeitungszeit um bis zu 9 Prozent verkürzen.Darüberhinausgehende virtuelle Assistenten können die durchschnittliche Antwortgeschwindigkeit um bis zu 80 Prozent erhöhen. Durch die Integration von Systemen zur Überwachung der Gesprächsqualität lässt sich die Kundenerfahrung um bis zu 12 Prozent verbessern. Maßstab dafür ist der sogenannte VoC/CSI-Wert (Voice of the Customer/Customer Satisfaction Index). Durch Cross- und Upselling würde dadurch zudem die Positionierung der Contact Center in Richtung Profit statt Cost Center gefördert.Agentic AI im Contact Center: Revolution der ArbeitsabläufeDie Antwortautomatisierung auf der ersten Ebene stellt nur den Anfang einer Entwicklung dar, ordnet Spitch ein. Durch sogenannte "Agentic AI" - KI, die Aufgaben teilweise selbstständig erledigen kann - ergäbe sich für die nahe Zukunft ein weitaus größeres Potenzial. Die "Agenten-KI" sei über die einfache Automatisierung hinausgehend in der Lage, Konversationsstrategien zu entwickeln und autonome Entscheidungen auf Grundlage der vom Benutzer geäußerten Ziele zu treffen. "Agentic AI stellt aufgrund ihrer Fähigkeit, komplexe Prozesse in Echtzeit zu managen und damit die Autonomie, Geschwindigkeit, Effizienz und operative Genauigkeit im Contact Center zu erhöhen, einen Riesenschritt nach vorne dar", erklärt Josef Novak, und spricht von einer "Revolution der Arbeitsabläufe" im Umgang mit Kunden bei Unternehmen bzw. Bürgern bei Öffentlichen Verwaltungen.Spitch nennt konkrete Anwendungsbeispiele: Im Rahmen der Digitalisierung von Dienstleistungen könnten Chatbots und virtuelle Assistenten Nutzer beim Ausfüllen von Formularen, bei der Terminvereinbarung oder bei der Anforderung von Informationen unterstützen. Im Notfall- und Spitzenlastmanagement sei die Bereitstellung zeitnaher Informationen und Bearbeitung großer Anfragenmengen in außergewöhnlichen Situationen zu nennen. Die Datenanalyse ermögliche die Erfassung und Analyse großer Datenmengen zu Interaktionen, was datengestützte Entscheidungen und die Optimierung von Dienstleistungen erleichtere.Durch ein tieferes Verständnis der Nutzer und die Echtzeitanalyse von Feedback mittels KI steigt die Relevanz der an die Zielgruppe weitergegebenen Informationen um 20 Prozent, hat Spitch in Projekten ermittelt. Dies führe zu einer Steigerung der Konversionsrate um 5 Prozent oder mehr durch den Einsatz virtueller Assistenten und um 12 Prozent oder Mehr durch Sprachanalysetechnologien."Conversational Agentic AI ist ein Game Changer für Contact Center", bringt Spitchs Innovationschef Josef Novak die Entwicklung auf den Punkt.Über Spitch: Die Schweizer Spitch AG (https://spitch.ai/) mit Präsenz in Europa, Nord- und Lateinamerika, dem Nahen Osten und Zentralasien ist auf Conversational Agentic AI spezialisiert. Seit 2014 unterstützt Spitch Organisationen dabei, die Kommunikation mit ihren Kunden durch sprach- und textbasierte KI-Lösungen effizienter, zugänglicher und sicherer zu gestalten. Die offene proprietäre Plattform bietet modulare Anwendungen wie virtuelle Assistenten, Sprachbiometrie und Analysefunktionen, die sowohl das Kundenerlebnis verbessern als auch das Servicepersonal entlasten. Spitch begleitet Unternehmen von der strategischen Planung bis zur Umsetzung mit flexiblen Betriebsmodellen und höchsten Datenschutzstandards.Weitere Informationen:Spitch AG, Stockerstrasse 10, 8008 Zürich, Schweiz.Tel + 41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch, Web: www.spitch.chAnsprechpartnerin für Presse: Carmen Keller, Tel + 41 44 542 82 66,E-Mail: carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations, team@euromarcom.de,www.euromarcom.deOriginal-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134046/6105753