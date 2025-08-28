In einem leicht positiven Marktumfeld bricht ein DAX-Wert aufgrund seiner heute veröffentlichten Ad-hoc-Meldung regelrecht ein, verbucht einen Tagesverlust von bis zu 3,7 Prozent und rutscht damit auf Zwölfmonatssicht wieder ins Minus. So hat der Biotechnologie- und Diagnostikspezialist Qiagen die Emission von wandelbaren Anleihen mit einem Volumen von 750 Mio. Dollar angekündigt. Diese Anleihen laufen bis 2032 und zahlen einen Zins von 1,75 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
