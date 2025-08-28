FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Nach den jüngsten Kursgewinnen notierte der richtungweisende Euro-Bund-Future am Vormittag 0,04 Prozent im Plus bei 129,72 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,69 Prozent.

An den beiden Vortagen hatte noch die allgemeine Risikoaversion an den Finanzmärkten im Zuge der politischen Unsicherheiten rund um Frankreich die Anleihekurse stärker gestützt. In dem Land steht die Regierung wegen des Streits um die Haushaltskonsolidierung auf der Kippe. Am Donnerstag legten die Börsen wieder etwas zu, sodass die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen gedämpft wurde.

Konjunkturdaten aus dem Euroraum wirkten sich kaum auf die Kurse aus. Das Wachstum der Geldmenge im gemeinsamen Währungsraum hatte sich im Juli nicht so stark wie erwartet verstärkt. "Seit Februar dieses Jahres konsolidiert die Jahresrate unterhalb der 4-Prozent-Marke, und es lassen sich davon weder überschwängliche Konjunkturhoffnungen noch monetärer Inflationsdruck ableiten", schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die zweite Schätzung des US-Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal. Anleger dürften vor allem darauf achten, welche Komponenten das Bruttoinlandsprodukt angetrieben haben, kommentierte Analyst René Albrecht von der DZ Bank./la/jkr/mis