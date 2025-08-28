Unternehmen fordern beim Renewal von Cyberpolicen mehr von Vermittlern als nur den "Standard-Service": Zwischen dynamischen Risiken, neuen regulatorischen Vorgaben und steigenden Kundenerwartungen ändert und wächst ihre Rolle. Was müssen Vermittler hier beachten? Ein Gastbeitrag von Florian Salm, Senior Cyber Specialist bei hendricks GmbH VersicherungsmaklerDie alljährliche Vertragsverlängerung (Renewal) von diversen Versicherungspolicen bei Unternehmenskunden ist für viele Vermittler nichts Neues. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
