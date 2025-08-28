Hannover (ots) -Erstmals hat Hannover 96 einen offiziellen Mobilitätspartner Fahrrad: Linexo, der hannoversche Bike-Versicherer und Dienstrad-Leasing-Anbieter, und der Klub sind ab sofort gemeinsam unterwegs. 96-Fans dürfen sich in den kommenden drei Spielzeiten auf viele Aktionen rund ums Fahrrad freuen. Als Premiumpartner besitzt Linexo eine breite Präsenz rund um die Heimspiele und auf den Digitalkanälen der Roten."Gerade durch die zentrale Lage unserer Heinz von Heiden Arena ist das Rad bereits jetzt für viele Fans ein bevorzugtes und beliebtes Verkehrsmittel, um zu unseren Heimspielen zu kommen. Das möchten wir gerne weiter fördern, um noch viele weitere Zuschauerinnen und Zuschauer dafür zu begeistern, nachhaltig und gleichzeitig entspannt zum Stadion zu gelangen. Mit Linexo haben wir einen starken Partner an unserer Seite, um dem Themenbereich künftig noch mehr Gewicht zu verleihen und den Stellenwert zukunftsorientierter Mobilität rund um Hannover 96 weiter zu entwickeln und zu festigen", sagt 96-Geschäftsführer Henning Bindzus.Das Interesse der 96-Fans für das Radfahren zeigte sich schon beim 96-Fan-Festival zum Saisonauftakt im Juli. Der Fahrradparcours von Linexo wurde von den rund 18.000 Besucherinnen und Besuchern ausgiebig genutzt. Ab Herbst plant Linexo verschiedene Aktionen rund um die Themen Fahrrad, E-Bike, nachhaltige Mobilität und Dienstradleasing, die alle Fußball- und Fahrradbegeisterten ansprechen sollen. Besondere Highlights wird es an zwei Fahrrad-Spieltagen geben, die für das kommende Jahr geplant sind."In Bewegung sein und bleiben ist sowohl im Sport als auch im täglichen Leben wichtig. Die eigene Muskelkraft wirken lassen, darum geht es im Spiel und auf dem Bike. Das macht Hannover 96 für Linexo zum perfekten Partner, um mehr Bewusstsein für gesunde, aktive Mobilität mit dem Fahrrad zu schaffen. Zusammen möchten wir die Fahrradleidenschaft bei der Hannover-96-Fangemeinde noch weiter wecken!", so Sören Hirsch, Bereichsleitung von Linexo."Der Weg zum Heimspiel mit dem Rad kann für viele Fans der perfekte Start sein, um die Nutzung des Bikes in ihren Alltag zu integrieren. Davon profitiert nicht nur jeder Einzelne, sondern auch unsere Region. Dank der Strahlkraft und Bedeutung von Hannover 96 vor Ort und darüber hinaus werden wir gemeinsam die Mobilität mit dem Fahrrad voranbringen", so Patrick Döring, Vorstandsvorsitzender WERTGARANTIE zur Partnerschaft. Die Kombination von Fahrrad und Fußball soll ganz gezielt auch regionale Unternehmen ansprechen. Denn mit Dienstrad-Leasing können Arbeitgeber sowohl ein nachgefragtes Mitarbeiterbenefit anbieten, als auch die Gesundheit ihrer Belegschaft und die nachhaltige Mobilität vor Ort fördern. Das findet auch 96: Der Fußballklub selbst bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits Diensträder mit Leasing von Linexo an (https://www.linexo.de/presse/pressemeldungen/nachhaltige-mobilitaet-hannover-96-macht-aktiv-mobil-mit-dienstrad).Das Rechtepaket auf der Premiumpartner-Ebene umfasst eine breite Präsenz rund um die 96-Heimspiele. Mit klassischer Bandenwerbung, einem exklusiven Spieltags-Format auf WhatsApp sowie Integrationen in den 96TV-Vlog "Hannover Hautnah" erreicht Linexo crossmedial eine hohe Sichtbarkeit.Für Linexo und die hinter der Marke stehenden Wertgarantie Group ist die Partnerschaft mit Hannover 96 das erste große sportliche Sponsoring: "Das intensive Engagement des Klubs vor Ort und für lokale Projekte beeindruckt uns sehr! Zusammenhalt zu stärken, entspricht ganz unserem Ansatz, in der Gemeinschaft aktiv zu sein und positive Impulse zu setzen. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser Bewegung zu sein und freuen uns auf zahlreiche gemeinsame Aktivitäten mit dem Verein und seinen treuen Fans", so Döring.Pressekontakt:Julia-Maria Blesin | Tel: 0049 174 23 98 130 | E-Mail:j.blesin@linexo.com | www.linexo.deOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/6105794