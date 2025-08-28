Auf seinem CEO Investor Day hat Hyundai Mobis seine künftige Wachstumsstrategie vorgestellt. Dabei will sich der Zulieferer auf Bereiche wie Elektrifizierung, Elektronik, Halbleiter und Robotik konzentrieren. Eine wichtige Rolle spielen dabei Lösungen für softwaredefinierten Fahrzeuge (SDV) sowie ein Batteriesystem mit integrierter Feuerlöschfunktion. Hyundai Mobis ist einer der größten Automobilzulieferer weltweit und gehört zur Hyundai Motor Group. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
