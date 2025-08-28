Toronto (ots/PRNewswire) -- Valour lanciert acht neue ETPs an der Börse Spotlight Stock Market: Valour hat SEK-denominierte ETPs für Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA) eingeführt und damit seine nordische Produktpalette erweitert.- Breiteres Engagement in führenden digitalen Vermögenswerten: Diese neuen Listings bieten einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu L1/L2-Blockchains, Infrastruktur für Real-World-Assets, modulare Datenverfügbarkeit und Ökosystem-Token mit hohem Engagement und erfüllen damit die wachsende Nachfrage der Anleger nach diversifizierten Engagements in digitalen Assets.- Ausweitung der Reichweite in ganz Europa: Mit inzwischen mehr als 85 ETPs, die an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind, baut Valour seine Führungsposition und sein Produktangebot für Anleger weiter aus.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzdienstleistungen ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), acht neue SEK-denominierte ETPs an der schwedischen Börse Spotlight Stock Market eingeführt hat:- Valour Shiba Inu (SHIB) SEK ETP - ISIN: CH1108681524- Valour Pi (PI) SEK ETP - ISIN: CH1108681540- Valour Ondo (ONDO) SEK ETP - ISIN: CH1108681557- Valour Cronos (CRO) SEK ETP - ISIN: CH1108681565- Valour Mantle (MNT) SEK ETP - ISIN: CH1108681573- Valour VeChain (VET) SEK ETP - ISIN: CH1108681581- Valour Ethena (ENA) SEK ETP - ISIN: CH1108681599- Valour Celestia (TIA) SEK ETP - ISIN: CH1108681607Jedes Produkt bietet über traditionelle Brokerkonten ein einfaches, reguliertes und börsengehandeltes Engagement in das zugrunde liegende digitale Asset und ist mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % verbunden.Informationen zu den neu notierten ETPsValour Shiba Inu (SHIB) ETP SHIB ist ein weit verbreiteter Community-Token mit einem wachsenden Ökosystem an Anwendungen und Utilities.Valour Pi (PI) ETP PI ist der native Token des Pi-Netzwerks, einem gemeinschaftsorientierten Ökosystem, das sich darauf konzentriert, den Zugang zu Kryptowährungen inklusiver zu gestalten.Valour Ondo (ONDO) ETP ONDO unterstützt Ondo Finance, ein Protokoll, das sich auf tokenisierte Real-World Assets und die on-chain-basierte Ertragsverteilung konzentriert.Valour Cronos (CRO) ETP CRO ist das native Asset von Cronos, einer EVM-kompatiblen Blockchain, die von Crypto.com unterstützt wird und Zahlungen, DeFi und Verbraucheranwendungen ermöglicht.Valour Mantle (MNT) ETP MNT ist der Governance-Token von Mantle, einem Ethereum-Layer-2-Ökosystem, das für Anwendungen mit hohem Durchsatz und niedrigen Kosten entwickelt wurde.Valour VeChain (VET) ETP VET ist der Utility-Token für VeChain, eine Layer-1-Plattform, die sich auf Anwendungsfälle in Unternehmen konzentriert, wie beispielsweise Transparenz in der Lieferkette und Tokenisierung von Vermögenswerten.Valour Ethena (ENA) ETP ENA ist der Governance-Token für Ethena, ein auf Ethereum basierendes Protokoll für synthetische Dollar und Renditeinfrastruktur.Valour Celestia (TIA) ETP TIA ist der native Token von Celestia, einem modularen Blockchain-Netzwerk, das Datenverfügbarkeits-Layers für skalierbare Rollups bereitstellt.Kommentare der GeschäftsführungJohanna Belitz, Leiterin nordische Länder bei Valour, äußerte sich wie folgt:"Die nordischen Investoren suchen weiterhin nach einem einfachen und transparenten Zugang zu einer breiteren Palette digitaler Vermögenswerte. Diese Ergänzungen vertiefen unsere Abdeckung in den Bereichen L1, L2, modulare Infrastruktur und Token mit hoher Interaktion - direkt abgestimmt auf die Nachfrage des Marktes nach diversifizierten Engagements."Elaine Buehler, Leiterin der Produktabteilung bei Valour, sagte:"Diese Einführung spiegelt unsere Produktstrategie wider: eine ausgewogene Mischung aus Kerninfrastruktur und neuen Themen wie tokenisierten Renditen und modularen Blockchains zusammenzustellen. Unser Ziel ist es, Anlegern dabei zu unterstützen, durch regulierte ETPs, die sie über ihre Standard-Anlagekonten handeln können, ein gezieltes Engagement aufzubauen."Nadine Kenzelmann, Geschäftsleiterin von Valour, fügte hinzu:"Wir arbeiten zügig daran, unser Angebot zu erweitern und gleichzeitig institutionelle Standards einzuhalten, um Europas umfassendstes Sortiment an ETPs für digitale Vermögenswerte bereitzustellen."Das weltweit vielfältigste ETP-Angebot für digitale VermögenswerteMit diesen Neuzugängen bietet Valour nun über 85 ETPs an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen an, darunter Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz) und Euronext (Paris und Amsterdam), und festigt damit seine Führungsposition im Bereich regulierter Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") geben börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs") heraus, die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, über ihre traditionellen Anlage- oder Bankkonten auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.Informationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comInformationen zu Neuronomics AGNeuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von Valour Shiba Inu (SHIB), Valour Pi (PI), Valour Ondo (ONDO), Valour Cronos (CRO), Valour Mantle (MNT), Valour VeChain (VET), Valour Ethena (ENA) und Valour Celestia (TIA); die Entwicklung des Pi-Netzwerks, von Shiba Inu, Ondo Finance, der Cronos-Blockchain, der Mantle-Blockchain, Vechainl, des Ethena-Protokolls und der Celestia-Blockchain; die Entwicklung zusätzlicher ETPs und die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2758987/DeFi_Technologies_Inc__Valour_Launches_Eight_New_ETPs_on_Spotlig.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-fuhrt-acht-neue-etps-an-der-borse-spotlight-stock-market-ein-darunter-shiba-inu-shib-pi-pi-ondo-ondo-cronos-cro-mantle-mnt-vechain-vet-ethena-ena-und-celestia-tia-302540919.htmlPressekontakt:Olivier Roussy Newton,Geschäftsführer,ir@defi.tech,(323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/6105840